La Casa de la Música Habana se justifica sobre el incidente de la agrupación El Niño y La Verdad: cuestión de horarios y 'política cultural'

"Se sucedieron una serie de eventos que violaron la disciplina de nuestro centro y el contrato con el artista, al no comenzar ni finalizar en los horarios pactados, pasadas las 3:00AM, hora en que está establecido el cierre de la institución ", escribió Vasallo.

"Al realizarse señales para que finalizara la presentación, este hizo caso omiso y comenzó a manifestarse de manera irrespetuosa, a lo que se sumó el sonidista de la agrupación con su actuar, al no seguir las indicaciones de terminar el concierto [sic]", añadió.

Según la nota, "se le hizo al artista un llamado enérgico al orden, que ignoró". A continuación, el funcionario acusó a Emilio Frías de "tratar de manipular al público" y utilizar "expresiones ofensivas para cualquier revolucionario".

"Hubo que tomar la medida de retirar de nuestra instalación al sonidista de la agrupación, ya que nuestra casa es una entidad estatal, que responde a la política cultural de nuestro país. Nos asiste el derecho de hacer valer y defender nuestra institución", dijo.

"Por ello insistimos en la necesidad de que se cumpla lo pactado, se preserve el orden y se respete al público", agregó.

Vasallo concluyó diciendo que "en ningún momento la agrupación El Niño y La Verdad ha sido censurada" y que los responsables de Casa de la Música Habana solo "hicieron valer la disciplina del centro".

Al finalizar el espectáculo, Emilio Frías intentó cantar un adelanto de su tema contestatario "Cambio", que se estrenará en YouTube el próximo viernes 16 de septiembre.

Lo sucedido con el artista cubano ha despertado el apoyo de decenas de músicos y otras personalidades, incluido el cantante oficialista y defensor del régimen Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, quien consideró que "todas las ideas deben y tienen que ser expuestas" y que ahora estaba "deseoso de escuchar la canción".

También mostraron su solidaridad con el músico Ulises Toirac, Leoni Torres, Yuliet Cruz, Haydee Milanés, Willy Chirino, Yotuel Romero, Pedrito Calvo Junior, entre otros.

En una publicación posterior a lo sucedido en la Casa de la Música de Galiano, Emilio Frías se mostró esperanzado de que "un día todo será diferente en Cuba".

En un video el viernes pasado donde Frías convidó a sus seguidores al concierto de la polémica, el artista dijo que "Cambio" es "una canción con la que se identificarán muchísimos hermanos, muchísimos compatriotas, muchísimos cubanos, estén dentro de la Isla o no".

Parte de la letra ya trasciende y dice así: "Hoy le he preguntado a mi almohada, ¿qué está pasando?/ siento que en mi vida algo no está funcionando/ Para avanzar tengo que hacer algunos cambios/ tengo que aprender de mis errores/ Para recoger, seguir sembrando/ en el camino a la felicidad que ando buscando/ Quiero respirar la libertad y ser quien soy/ para demostrar que puedo dar más de lo que doy/ Y mi corazón me grita/ que hay un mañana mejor que hoy".

En el estribillo de la canción, Frías amplifica lo que miles de cubanos salieron a reclamar en las calles el pasado 11J: "Cambio, mi vida necesita un cambio ya".

Fuente: diariodecuba.com