El músico Elliot Moss usa potencial creativo de la pandemia

“Es probablemente la canción más brillante, vibrante y colorida del álbum y es algo que he notado mientras estoy aquí, todos estos colores saturados diferentes y funcionan bien juntos, en Nueva York es todo azul y gris, todo es muy minimalista”, dijo. “Aquí no tienen miedo de hacer que las cosas brillen y es hermoso, son como flores por todas partes”.

"Bodyintoshapes”, otra de las canciones de “A Change in Diet”, tiene un remix que interpreta con la artista colombiana Elsa y Elmar.

Moss es artista visual, “puedo pasar tres días viendo tipografías’”, dijo sobre su ojo para los colores y detalles. Ha hecho el concepto de varios de sus videos y suele involucrarse en aspectos técnicos cuando tiene que filmar.

“Me encanta ser el tipo incómodo del filme porque es lo que haría si no fuera músico, sería el encargado de iluminación o algo por el estilo”, dijo.

El título de “A Change in Diet”, es para él un chiste sobre cómo nos aconsejan cambiar algo pequeño de nosotros para ser felices y exitosos y dice que se ríe de la idea ingenua de que la suerte está afuera. Por eso incluyó una etiqueta de galleta de la suerte en la portada con la frase: “Your problem just got bigger. Think, what have you done” (Tu problema se acaba de hacer más grande. Piensa, qué has hecho), una frase que tenía pegada en el monitor de su computadora por años.

“Es como sugerir que hay una fuerza exterior que controla la felicidad en nuestras vidas”, dijo. “No es real, simplemente tienes que trabajar muy, muy duro para ser una mejor persona”.

Moss adquirió nuevos admiradores cuando su canción “Slip”, de su álbum debut “Highspeeds” de 2015, fue usada en la banda sonora de la cuarta temporada de “Elite” de Netflix estrenada el año pasado.

“Fue muy chévere verlo ahí, siempre es muy agradable cuando una serie así utiliza una canción con buen gusto y que sea coherente para la historia”, dijo.