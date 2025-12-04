El Mundial ampliado comienza a tomar forma con el sorteo del viernes

El extécnico del Arsenal, Arsene Wenger, posa al llegar a la alfombra roja para el sorteo del Mundial, el jueves 4 de diciembre de 2025, en el Centro Kennedy de Washington (AP Foto/Chris Carlson) AP

Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán aparecerán en el evento principal del fútbol por primera vez en el torneo del próximo año, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 16 sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

“Estoy bastante optimista porque para clasificarte necesitas vencer a los otros equipos de tus confederaciones, y eso es un signo de calidad”, expresó el jueves Arsene Wenger, exentrenador del Arsenal, mientras se instalaban alfombras rojas en el Centro Kennedy. "Los equipos no están acá por casualidad".

Se espera la presencia del presidente estadounidense Donald Trump y de su colega mexicana Claudia Sheinbaum, junto con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. En lugar de artículos de fútbol, la tienda de regalos del Centro Kennedy todavía estaba llena de calcetines de Shakespeare, Beethoven y Verdi junto con estantes de cascanueces rojos y blancos, propios de esta temporada del año.

Los 11 mejores equipos del escalafón mundial se han clasificado. Italia, el 12mo, está entre las 22 naciones que compiten en los repechajes por las seis plazas finales que se decidirán el 31 de marzo.

Liderada por el capitán Lionel Messi, quien cumplirá 39 años durante el torneo, Argentina intenta convertirse en la primera nación en ganar Copas del Mundo consecutivas desde Brasil en 1958 y 1962. Messi buscará extender su récord de 26 partidos jugados y entra con 13 goles mundialistas en su carrera, a tres del récord de Miroslav Klose.

Los partidos se jugarán en 11 estadios de la NFL junto con tres en México y dos en Canadá, donde se realizan obras de construcción para agregar 17.000 asientos temporales al BMO Field, elevando la capacidad a alrededor de 45.000. La asistencia superará el récord de 3,59 millones, establecido en 1994.

“Básicamente establecimos el nuevo tono en términos de asistencia, en términos de rodear el torneo con mucho entretenimiento y glamour”, manifestó Alan Rothenberg, organizador principal de la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos. "Hicimos muchas cosas que rompieron el hielo respecto a cómo presentar el Mundial como algo más que un torneo de fútbol".

La FIFA anunció precios iniciales de entradas que van de 60 a 6 mil 730 dólares. Advirtió que serían dinámicos, en comparación con los precios de entre 25 y 475 dólares para el torneo de 1994 en Estados Unidos. Se ha negado a publicar una lista completa de precios, como lo había hecho para cada otra Copa del Mundo desde al menos 1990.

El organismo rector también está vendiendo pases de estacionamiento por hasta 175 dólares para un solo partido, una semifinal en Arlington, Texas.

El portavoz de FIFA, Bryan Swanson, no respondió a una solicitud para que el presidente de FIFA, Gianni Infantino, hablara sobre los precios de las entradas.

Sesenta y cuatro naciones participarán en el sorteo, el 30% de los miembros de FIFA, pero sólo 42 países tienen asegurados lugares. Entre los equipos de repechaje, Albania, Kosovo, Nueva Caledonia y Surinam intentan llegar a la Copa del Mundo por primera vez.

Con la expansión, los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos avanzan junto con los ocho mejores equipos en tercer lugar. Algunas naciones podrían llegar a la nueva ronda de dieciseisavos de final con tres puntos.

“Creo que vamos a estar en muy buena forma”, opinó Tab Ramos, exmediocampista de Estados Unidos. "Tenemos un buen equipo, así que no estoy tan preocupado como en el pasado por este sorteo".

Los sistemas informáticos de Opta Analyst proyectan que Estados Unidos tiene un 0,9% de probabilidades de ganar la Copa del Mundo. Los estadounidenses no han llegado a las semifinales desde la primera Copa del Mundo en 1930.

España encabeza el pronóstico con un 17%, seguida de Francia (14,1%), Inglaterra (11,8%), Argentina (8,7%), Alemania (7,1%), Portugal (6,6%), Brasil (5,6%) y Holanda (5,2%).

En un nuevo giro, la FIFA informó que los cuatro mejores equipos en el ranking —España, Argentina, Francia e Inglaterra— evitarán enfrentarse entre sí hasta las semifinales si es que terminan primeros en sus grupos de la primera ronda.

Las ciudades sede para la mayoría de los enfrentamientos y los horarios de inicio no se anunciarán sino hasta el sábado. En 1994, sólo hubo siete partidos nocturnos.

Los lugares donde una selección jugará sus encuentros de la fase de grupos estarán restringidos a una región (oriental, central y occidental).

El sorteo de la Copa del Mundo de 1994 en Las Vegas fue apolítico, con actuaciones de Stevie Wonder, Barry Manilow, James Brown y Vanessa Williams, además del comediante Robin Williams, quien llamó a la pantalla del sorteo "el tablero de lotería más grande del mundo" y gritó "¡Bingo!" cuando se seleccionó a Grecia.

Este sorteo parece ser más parecido a la ceremonia del torneo de 2018 en Moscú, inaugurada por el presidente ruso Vladimir Putin. Se espera que Trump, quien ha hecho campaña por un Premio Nobel de la Paz, reciba el propio galardón de la paz de FIFA que Infantino estableció después de viajar a varios eventos con el presidente estadounidense.

Pero el evento principal es la extracción de esferas de los bombos para conformar los grupos. Las estrellas retiradas Tom Brady de la NFL, Shaquille O’Neal de la NBA y Wayne Gretzky de la NHL junto con el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana Aaron Judge ayudarán en una ceremonia que será dirigida por el ex capitán de Inglaterra Rio Ferdinand.

"Hay angustia y miradas de puro terror y decepción y/o alegría y euforia de los entrenadores y del personal”, comentó Alexi Lalas, exdefensor de Estados Unidos y ahora analista principal de fútbol de Fox. "Realmente se vuelve algo tangible para la gente".

