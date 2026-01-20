El ministro iraní de Exteriores hace su amenaza más directa a EEUU entre presiones por las protestas

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, asiste a un seminario en Beirut, Líbano, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Hussein Malla) AP

Los comentarios de Abbas Araghchi, a quien se le retiró la invitación al Foro Económico Mundial en Davos debido a los asesinatos de manifestantes, se producen mientras un grupo de portaaviones estadounidenses navega al oeste hacia Oriente Medio desde Asia. Mientras tanto, aviones de combate estadounidenses y otros equipos parecen estar moviéndose en el Oriente Medio después de un importante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en el que las tropas capturaron al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Araghchi hizo la amenaza en un artículo de opinión publicado por The Wall Street Journal. En él, el ministro de Exteriores sostuvo que "la fase violenta de los disturbios duró menos de 72 horas" y trató una vez más de culpar a los manifestantes armados por la violencia. Videos que han salido de Irán a pesar de un bloqueo de internet parecen mostrar a las fuerzas de seguridad empleando fuego real de forma reiterada contra manifestantes aparentemente desarmados, algo que Araghchi no mencionó.

“A diferencia de la moderación que Irán mostró en junio de 2025, nuestras poderosas fuerzas armadas no tienen reparos en responder con todo lo que tenemos si somos atacados de nuevo”, escribió Araghchi, refiriéndose a la guerra de 12 días lanzada por Israel contra Irán en junio. “Esto no es una amenaza, sino una realidad que siento que debo transmitir explícitamente, porque como diplomático y veterano, aborrezco la guerra”.

“Un enfrentamiento total será ciertamente feroz y se prolongará mucho, mucho más allá de los plazos fantasiosos que Israel y sus aliados intentan vender a la Casa Blanca", añadió. "Sin duda, envolverá a la región más amplia y tendrá un impacto en las personas corrientes de todo el mundo”.

Las naciones del Oriente Medio, particularmente los diplomáticos de los países árabes del Golfo, habían presionado a Trump para que no atacara. La semana pasada, Irán cerró su espacio aéreo, probablemente en anticipación de un ataque.

El USS Abraham Lincoln, que había estado en el mar de China Meridional en días recientes, pasó el martes por el Estrecho de Malaca, una ruta clave que conecta el mar de China Meridional y el océano Índico, según mostraron los datos de seguimiento de barcos.

Un oficial de la Marina de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el portaaviones y tres destructores que lo acompañaban se dirigían hacia el oeste.

Aunque los funcionarios navales y de defensa no llegaron a decir que el grupo de ataque del portaaviones se dirigía a Oriente Medio, su rumbo actual y ubicación en el océano Índico supone que está a sólo días de entrar en la región.

El número de muertos por las protestas ha alcanzado al menos 4.519 personas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos. La agencia ha sido precisa a lo largo de los años sobre las manifestaciones y disturbios en Irán, confiando en una red de activistas dentro del país que confirma todas las muertes reportadas. The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos.

El número de fallecidos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó la revolución de 1979 que dio origen a la República Islámica. Aunque no ha habido protestas en varios días, hay temores de que el número de muertos pueda aumentar significativamente a medida que la información emerge gradualmente de un país que aún está bajo un bloqueo de internet impuesto por el gobierno desde el 8 de enero.

El líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, dijo el sábado que las protestas habían dejado "varios miles" de muertos y culpó a Estados Unidos. Fue la primera mención de un líder iraní sobre la magnitud de las bajas.

Más de 26.300 personas han sido arrestadas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. Los comentarios de los funcionarios han llevado a temores de que algunos de los detenidos sean ejecutados en Irán, uno de los principales ejecutores del mundo. Eso y el asesinato de manifestantes pacíficos han sido dos líneas rojas establecidas por Trump en las tensiones.

