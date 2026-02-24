El ministro francés de Exteriores dice que el embajador de EEUU debe responder a una citación

Compartir en:









El ministro sugirió que el embajador Charles Kushner no tendrá acceso a funcionarios del gobierno francés hasta que acuda a la convocatoria.

Las autoridades francesas habían citado a Kushner, padre de Jared Kushner —yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, a una reunión el lunes por la noche por comentarios del gobierno de Trump a los que Francia se opuso. Diplomáticos franceses indicaron que Kushner no se presentó.

En declaraciones el martes, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, describió la incomparecencia del embajador como “una sorpresa” que contravino el protocolo diplomático y mermará la capacidad de Kushner para desempeñar su labor.

“Eso afectará, naturalmente, su capacidad para ejercer su misión en nuestro país”, manifestó Barrot, en declaraciones a la emisora pública France Info.

“Cuando se hayan dado esas explicaciones, entonces el embajador de Estados Unidos en Francia recuperará, naturalmente, el acceso a miembros del gobierno francés”, añadió.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP