El ministro francés de Exteriores dice que el embajador de EEUU debe responder a una citación

PARÍS (AP) — La disputa de Francia con el embajador de Estados Unidos en París dio otro giro el martes cuando el ministro francés de Exteriores afirmó que el principal diplomático de Estados Unidos en Francia debe dar explicaciones tras ignorar una citación francesa.

El ministro sugirió que el embajador Charles Kushner no tendrá acceso a funcionarios del gobierno francés hasta que acuda a la convocatoria.

Las autoridades francesas habían citado a Kushner, padre de Jared Kushner —yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, a una reunión el lunes por la noche por comentarios del gobierno de Trump a los que Francia se opuso. Diplomáticos franceses indicaron que Kushner no se presentó.

En declaraciones el martes, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, describió la incomparecencia del embajador como “una sorpresa” que contravino el protocolo diplomático y mermará la capacidad de Kushner para desempeñar su labor.

“Eso afectará, naturalmente, su capacidad para ejercer su misión en nuestro país”, manifestó Barrot, en declaraciones a la emisora pública France Info.

“Cuando se hayan dado esas explicaciones, entonces el embajador de Estados Unidos en Francia recuperará, naturalmente, el acceso a miembros del gobierno francés”, añadió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

EEUU anticipa cambio histórico en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

