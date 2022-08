Reguetonero cubano El Micha compra su primera casa en los Estados Unidos

Se trata de una propiedad de dos plantas, con amplios espacios. A través de sus historias, El Micha compartió algunos videos mostrando la casa, que cuenta con jardín y patrio trasero. Además, el artista mostró una imagen en la escalera de la casa, y otra donde posa con su esposa e hijos a la entrada de la propiedad, con la reseña: “Tú no tienes techo, tú te mojas cuando llueve”.

Casi inmediatamente, la familia se dirigió a una tienda de muebles. Aunque no han trascendido imágenes del resto de la casa, la cocina cuenta con una equitación de electrodomésticos completa.

Michel Fernando Sierra Miranda, conocido popularmente como El Micha, abandonó la Isla y se estableció en los Estados Unidos hace algunos años, pero su esposa e hijos no pudieron acompañarlo. Desde entonces, el intérprete de Oye tú sí suenas se enfocó en trabajar y hacer crecer su carrera, a fin de poder reunirse con ellos en territorio norteamericano.

En octubre de 2021, el artista viajó a Rusia para reencontrarse con sus más allegados. El motivo fue el cumpleaños del pequeño. “Después de mucho tiempo, volver a abrazar a mis hijos es el regalo más grande, mi mayor premio. Mi corazón lleno de alegría le agradece al cielo por este momento. Felicidades, Dylan en tu día”.

No fue hasta mayo del presente año que el artista urbano pudo cumplir el sueño de estar todos juntos. “¡Yo soy un ganador! Bienvenidos Dylan y Amanda a América. Me siento como nuevo. Feliz domingo para todos. Me cerré”, escribió en su cuenta de Instagram en esa ocasión.

Fuente: periodicocubano.com