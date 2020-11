El Micha "No voy a decir 'Abajo la dictadura' porque quiero seguir viendo a mi mamá"

Las declaraciones de El Micha fueron parte de una entrevista, de poco menos de una hora, que ofreció al personaje incógnito de las redes sociales que se hace llamar Un Martí To’ Durako. En la conversación el cantante habló de su familia, sus proyectos y de la situación que atraviesan los cubanos, incluso hizo mención al cambio de postura reciente con respecto a la dictadura del grupo Gente de Zona.

Alexander Delgado y Randy Malcom van a seguir siendo sus amigos, dijo, pese a que se hayan posicionado en contra de la dictadura cubana. “Ellos llegaron a esa conclusión. Ellos son amigos míos digan ‘Abajo la dictadura’ o no, son amigos míos de toda la vida. El que lo quiera decir que lo diga, el que no, que no lo diga, cada cual tiene sus puntos de vistas”, señaló.

Embed

Así mismo, El Micha aseguró que él nunca pudo contar con los beneficios que Alexander Delgado y Randy Malcom disfrutaban en la isla, y todo lo que ha logrado lo ha tenido que luchar él solo. “Hay mucha gente como yo que no ha disfrutado de los beneficios que han tenido esta gente allá (Cuba). Yo todo lo que me he comprado ha sido con mi dinero y con mis sacrificios”, por lo que no tiene pensado hasta ahora arremeter contra el gobierno de La Habana.

“No tengo por qué decir ‘Abajo la dictadura’ ni nada porque al final yo soy un artista, un negro de un barrio de Cuba que salió y quiere seguir viendo a su mamá, a sus amigos, a su familia, porque el tiempo va pasando y no puedes sacrificar tu pellejo. Mucha gente ha sacrificado su pellejo y nadie se acuerda de ellos, más nunca ves a tus tíos, a tus abuelos, a tu mamá, a nadie. Te quedas solo en cualquier país del mundo, sea tu opinión buena o mala”, manifestó.

“Yo soy amigo de Alexander y Randy digan lo que ellos digan, ese fue su punto de vista y yo lo respeto. Pero Alexander y Randy en Cuba tenían casas, carro, miles de beneficios y han hecho cosas grandes allá y yo nunca he hecho nada de eso, ni he tenido nada de lo que ellos han tenido en Cuba. A lo mejor después de que yo tenga todas esas cosas, llego a la conclusión y un día digo ‘Abajo el comunismo’. Mientras tanto, mi conclusión es hacer música, tratar de crecer en mi carrera y dar beneficios a mi familia”.