El mercado de invierno europeo cierra con los clubes de la Liga Premier como los más activos

Jean-Philippe Mateta (izquierda) de Crystal Palace y Trevoh Chalobah de Chelsea pugnan por el balón en el partido de la Liga Premier, el domingo 25 de enero de 2026, en Londres. (Jordan Pettitt/PA vía AP) AP

La mayor parte de la atención se centra en la Liga Premier, donde los clubes ingleses ya han desembolsado aproximadamente 450 millones de dólares. El Manchester City, el mayor gastador en la última ventana de invierno, ha tenido el mayor desembolso hasta ahora: las adquisiciones del extremo Antoine Semenyo y el defensa central Marc Guehi han costado un total combinado de 115 millones de dólares.

¿Buscará Liverpool fortalecer su defensa minada por las alesiones? Los campeones ingleses están interesados en fichar al joven defensa central Jérémy Jacquet del club francés Rennes antes del verano.

¿Venderá el Crystal Palace al delantero francés Jean-Philippe Mateta? El medio británico Sky Sports informó que una posible transferencia al gigante italiano AC Milan no se concretará.

¿Mása llegadas a salidas en Chelsea, un club que ha estado muy activo en el mercado de transferencias en los últimos años? La semana pasada, Chelsea repescó al volante ecuatoriano Kendry Páez de Estrasburgo, un club francés del cual es socio, y lo cedió al River Plate argentino por seis meses. Páez, de 18 años, vuelve a Sudamérica tras disputar 21 partidos con Estrasburgo,

¿Se animará el líder Arsenal busca un reemplazo para el lesionado mediocampista Mikel Merino?

La ventana de transferencias se cierra en Inglaterra, Francia, Alemania e Italia a las 1900 GMT y en España a las 2259 GMT.

España

El Atlético de Madrid llegó a un acuerdo para adquirir al delantero nigeriano Ademola Lookman procedente del Atalanta italiano y, según informes, interesado en el mediocampista mexicano Obed Vargas del Seattle Sounders de la MLS.

Los colchoneros previamente vendieron al mediocampista Conor Gallagher a Tottenham y permitieron que Giacomo Raspadori se fuera a Atalanta.

También en esta ventana, el Barcelona trajo de vuelta al lateral João Cancelo cedido a Al Hilal, mientras que el veterano arquero Marc-André Ter Stegen, quien había perdido su posición como titular ante Joan García, fue enviado al club catalán Girona en calida de préstamo.

El Real Madrid se ha quedado de brazos cruzados y su única transacción fue la cesión del joven delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon.

Alemania

Leipzig fichó a dos jugadores el lunes: el internacional juvenil alemán Brajan Gruda a préstamo del Brighton de la Premier y Ayodele Thomas, un extremo de 18 años del PSV Eindhoven.

___

Los escritores de deportes de AP Ciaran Fahey en Berlín y Tales Azzoni en Madrid contribuyeron con este despacho.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP