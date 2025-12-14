El mayor partido prodemocracia de Hong Kong vota su disolución tras más de 30 años de activismo

ARCHIVO - Un cartel se ve en la oficina de Partido Democrático de Hong Kong en Hong Kong, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Chan Long Hei, Archivo) AP

El presidente del Partido Democrático, Lo Kin-hei, afirmó que aproximadamente el 97% de los votos de los miembros apoyaron su liquidación y que es la mejor manera de avanzar para sus integrantes.

"Sin embargo, dado que los tiempos han cambiado, ahora, con profundo pesar, debemos cerrar este capítulo", expresó.

Lo había dicho anteriormente que la decisión de avanzar hacia la disolución se tomó en base a la situación política actual y el clima social. Pero veteranos del partido dijeron a The Associated Press que algunos miembros fueron advertidos de las consecuencias si el partido no se disolvía.

Su desaparición reflejan el declive de las libertades prometidas a la excolonia británica cuando regresó al dominio chino en 1997.

China impuso una ley de seguridad nacional en junio de 2020 tras masivas protestas antigubernamentales el año anterior, con el argumento de que era necesaria para la estabilidad de la ciudad. Bajo esta ley, muchos activistas destacados, incluidos los expresidentes del Partido Democrático Albert Ho y Wu Chi-wai y otros ex legisladores, fueron arrestados.

Jimmy Lai, fundador del periódico prodemocrático Apple Daily, también fue acusado de acuerdo a esa ley. Lai escuchará su veredicto el lunes. Apple Daily fue uno de los medios independientes que expresaban sus opiniones abiertamente y que fueron cerrados en los últimos cinco años.

Docenas de grupos de la sociedad civil también han cerrado, incluido el segundo partido prodemocrático más grande, el Partido Cívico, y un grupo que organizaba vigilias anuales conmemorando la represión de la Plaza de Tiananmen en 1989.

En junio, la Liga de los Demócratas Sociales, que había permanecido activa realizando pequeñas protestas callejeras en los últimos años, anunció su cierre, citando una inmensa presión política.

Un partido de oposición moderado lleno de estrellas políticas

El Partido Democrático, fundado en 1994, era un partido de oposición moderado que impulsó el sufragio universal para elegir al líder de la ciudad durante décadas. Miembros prominentes del partido incluyen a Martin Lee, apodado el "padre de la democracia" de la ciudad, Ho, exlíder del grupo que organizaba las vigilias de Tiananmen, y la periodista convertida en activista Emily Lau.

En su momento, ocupó múltiples escaños legislativos y acumuló docenas de concejales de distrito elegidos directamente que ayudaron a los residentes con problemas en sus hogares y asuntos municipales. Algunos de sus exmiembros se unieron al gobierno como altos funcionarios.

Su disposición a negociar con Beijing llevó a que su propuesta se incluyera en un paquete de reforma política en 2010, un movimiento que atrajo duras críticas de algunos miembros y otros defensores de la democracia que querían cambios más radicales.

A medida que nuevos grupos prodemocráticos crecieron, la influencia del partido disminuyó. Pero cuando las protestas de 2019 sacudieron Hong Kong, el activismo del partido ganó nuevamente un amplio apoyo.

Durante la represión de Beijing, el Partido Democrático se ha convertido más en un grupo de presión. Las reformas electorales diseñadas para asegurar que sólo "patriotas" administren la ciudad excluyeron en la práctica a todos los políticos prodemocráticos en la legislatura y los consejos de distrito.

El partido continuó realizando conferencias de prensa sobre temas cotidianos. Incluso presentó opiniones sobre una legislación de seguridad nacional de producción local antes de que se promulgara en marzo de 2024.

A principios de este año, el partido decidió establecer un grupo de trabajo para investigar el proceso de disolución, y su liderazgo obtuvo a aprobación de los miembros para completarla.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP