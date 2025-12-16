El maximalismo está de regreso en cocteles de colores y sabores atrevidos

Los bebedores buscan ahora algo más que una presentación simple, por lo que bármanes de todo el mundo se han dado a la tarea de crear paletas de colores atrevidos, sabores en capas, enormes guarniciones, cristalería escandalosa y nuevas versiones de bebidas clásicas.

Esta tendencia se remonta al servicio de bebidas “verdaderamente extravagantes” de la década de 1990, según Hannah Sharman-Cox, quien, junto con Siobhan Payne, cofundó The Pinnacle Guide, que clasifica las coctelerías de todo el mundo con un sistema de tres “pins”.

“Es como si el primo adulto de esa época hubiera tomado el control”, asegura Sharman-Cox. “Un lujo más decadente en lugar de un despilfarro”.

“Incluso el martini más sencillo empieza a tener guarniciones más elaboradas —pepinillos grandes o coloridos pepinillos crujientes— y nos gusta”, añade.

Mason Park, gerente del bar Alice, en Seúl, Corea del Sur, coincide en que el maximalismo actual adopta un enfoque más reflexivo. En el pasado, era todo ostentoso, con guarniciones que servían de “accesorio”. El enfoque actual, asegura, está en el impacto del sabor, así como en la vista, el tacto y el olfato.

También se tiene en consideración la sostenibilidad ambiental, afirma Payne. “Las guarniciones se diseñan cada vez más para que puedan ser comestibles o reutilizables, por lo que vemos colaboraciones más elaboradas entre el bar y la cocina para crear algo delicioso que realmente complemente al coctel”.

Para Park, las bebidas creativas que llaman la atención también impulsan y sustentan el arte de la “mixología”.

“Trabajamos con tantos elementos elaborados y obtenemos tantas reacciones de ‘¡wow!’ por parte de los clientes, que creemos que este maximalismo —crear estos cocteles divertidos— de verdad contribuye a sustentar la profesión del barman”, asegura.

En una época en la que la gente es más cautelosa con su dinero, la industria necesita mejorar para darles una razón para visitar los bares, “no sólo por la simple experiencia de disfrutar de la noche, sino también para probar algo completamente diferente”, dice Emanuele Pedrazzani, jefe de barra del bar Nightjar de Londres.

Bebidas que asombran

En el bar Alice, inspirado en “Alice in Wonderland”, de Lewis Carroll, el coctel emblemático es el “Foggy Fongo”, una referencia a la famosa representación que aparece en el libro de una oruga fumando una pipa sobre un hongo. Servido en una copa ahumada con forma de hongo, el cóctel se elabora con bourbon, incienso y palo santo (una madera peruana), con macadamia y avellana, además de alcachofa, jerez y el preciado hongo de pino.

“Extraemos el aroma del hongo de pino con glicerina y luego infusionamos esa fragancia del hongo en el coctel en forma de humo”, explica Park. Después imprimen en 3D la tapa en forma de hongo y colocan una galleta de trufa dentro.

“Puedes pensar en un coctel que ofrece una experiencia en la que comes y bebes a la vez”, añade Park.

Del otro lado del planeta, Nightjar ofrece un coctel de elaborada presentación: “Beyond the Sea”, servido en una concha gigante. Está ligeramente inspirado en el “Salty Dog” (ginebra o vodka y zumo de toronja con un borde escarchado), con una combinación de ginebra y vino fino de jerez con alga kombu, hojas de shiso, limoncello, absenta y toronja, rematado con una espuma salada —para evocar la brisa marina— y una aceituna.

Es una experiencia inmersiva y es difícil saber por dónde empezar.

“¡Por uno de los extremos angostos!”, comenta Pedrazzani con ingenio. Le encanta hacer reír a los clientes, dice, “para crear cierto tipo de conexión”, y bromea diciendo que, en este caso, a veces no escuchan y la bebida se les viene encima.

Las redes sociales juegan un papel importante

En el bar de cocteles artesanales Bon Vivants, en Nassau, Bahamas, la experiencia lo es todo.

Si pide el “Mama Maggie”, le servirán una mezcla frutal de ron de coco, licor de maracuyá, hibisco o flor de Jamaica, mango, lima y jugo de naranja en un fotogénico cerdo de porcelana decorado con coloridas flores frescas.

“Cuando se trata de este tipo de bebidas, (los clientes) quieren algo que puedan publicar (en sus redes)”, afirma Niko Imbert, vicepresidente de hospitalidad.

También quieren ver que le pongamos atención y cuidado al producto, añade.

“En mi opinión, es como una experiencia culinaria. Si veo que alguien se toma el tiempo para crear algo especial para mí, lo agradezco mucho”.

Tendencia en casa

Para mejorar su propia coctelería maximalista en casa, dice Imbert, considere utilizar cristalería vintage e inusual, utensilios de barra, adornos, brillantina e incluso un ahumador de cocteles.

“Sólo no exageres, ¿de acuerdo?”, dice José Maria Dondé, gerente de bebidas y mixólogo en jefe de The Bedford Stone Street, en Nueva York.

Él crea el Rey Bucanero —una versión teatral de la clásica paloma. Además del tequila y la toronja tradicionales, contiene ron, flor de saúco, licor de cacao y yuzu, y está adornado con “olas” de hoja de shiso y una flor de orquídea.

En casa, Dondé sugiere empezar con algo “que te haga sentir bien y se vea bien”, y añadirle más posteriormente si es necesario.

FUENTE: AP