El mandatario norcoreano Kim destituye a un ministro por complicaciones en proyecto industrial

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El líder norcoreano Kim Jong Un destituyó a un vice primer ministro encargado de la industria de construcción de maquinaria del país, informó el martes la prensa estatal, en un aparente intento de fortalecer la disciplina entre los altos funcionarios antes del próximo congreso del Partido de los Trabajadores, que gobierna el país, para establecer nuevos objetivos económicos y de estado.

En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, el líder norcoreano Kim Jong Un ofrece un discurso durante una ceremonia para conmemorar la primera etapa de la modernización del Ryongsong Machine Complex en Corea del Norte, el lunes 19 de enero de 2026. Los periodistas independientes no tuvieron acceso a cubrir el evento mostrado en esta imagen publicada por el gobierno norcoreano. Se publica como se recibió y no puede verificarse de manera independiente. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service via AP)
En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, el líder norcoreano Kim Jong Un ofrece un discurso durante una ceremonia para conmemorar la primera etapa de la modernización del Ryongsong Machine Complex en Corea del Norte, el lunes 19 de enero de 2026. Los periodistas independientes no tuvieron acceso a cubrir el evento mostrado en esta imagen publicada por el gobierno norcoreano. Se publica como se recibió y no puede verificarse de manera independiente. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service via AP) AP

La Agencia Central de Noticias de Corea dijo que Kim culpó a Yang Sung Ho por causar una "confusión artificial innecesaria" en un discurso que por la finalización de un proyecto de modernización de primera etapa en el Complejo de Maquinaria de Ryongsong, en el noreste, el lunes.

Kim afirmó que el proyecto sufrió "no una pequeña cantidad de pérdidas económicas" debido a funcionarios irresponsables e incompetentes. Según KCNA, Kim dijo que las autoridades desperdiciaron "grandes cantidades de fondos y mano de obra" y que eso supuso una carga más pesada para el sector de la industria de municiones.

Kim expresó que criticó a Yang durante una reunión del partido en diciembre y lo observó de cerca, pero descubrió que no sentía ningún sentido de responsabilidad, según KCNA.

"A partir de hoy, le declaro destituido, camarada vice primer ministro", dijo Kim.

En los últimos años, Kim ha instado a superar lo que él llama derrotismo, irresponsabilidad y pasividad en los sectores económicos como parte de los esfuerzos para abordar las crónicas dificultades económicas del país. Kim también ha reprendido públicamente o despedido ocasionalmente a altos funcionarios para restaurar la disciplina o culparlos por las dificultades económicas y los fracasos de políticas.

La economía norcoreana sufrió importantes reveses durante la pandemia de COVID-19. El banco central de Corea del Sur dijo que la economía de Corea del Norte creció un 3,7% en 2024, pero muchos observadores dicen que el país encontraría difícil lograr un crecimiento económico importante y porque dedica los escasos recursos a programas de armas, tiene una economía muy centralizada e ineficiente y vive bajo persistentes sanciones internacionales.

El congreso del Partido, el primero de su tipo en cinco años, probablemente comenzará más tarde en enero o febrero, según el servicio de inteligencia de Corea del Sur.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

