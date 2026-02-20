americateve

El mánager Pat Murphy acuerda extensión tras 2 títulos divisionales seguidos con Cerveceros

PHOENIX (AP) — Pat Murphy acordó una extensión de contrato por varios años con los Cerveceros de Milwaukee tras conducirles a títulos divisionales y de ser elegido mánager del año de la Liga Nacional en cada una de sus dos primeras temporadas.

Pat Murphy, mánager de los Cerveceros de Milwaukee, observa una práctica de bateo previo al primer juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 12 de octubre de 2025, en Milwaukee. (AP Foto/Brynn Anderson)
Murphy tenía un contrato que expiraba al final de la temporada si no aceptaba una extensión. Asumió como piloto de Milwaukee después de que su antecesor, Craig Counsell, dejara vencer su contrato tras la temporada 2023 y luego firmara un lucrativo acuerdo con los rivales Cachorros de Chicago.

Los Cerveceros no dieron a conocer los términos al anunciar el acuerdo el viernes. The Athletic, que informó primero sobre el nuevo convenio de Murphy, señaló que ahora tiene un contrato de tres años con una opción del club para 2029.

“Pat Murphy ha sido un socio y líder increíble aquí durante más de una década. Estoy encantado de que hayamos podido llegar a un marco que mantenga a Murph con los Cerveceros por muchos años y preserve la relación especial que hemos establecido", dijo el presidente de operaciones de béisbol, Matt Arnold, en un comunicado. "Espero con entusiasmo continuar la búsqueda de un campeonato de la Serie Mundial con Murph y su cuerpo técnico”.

Murphy, de 67 años, tiene marca de 190-134 como mánager de Milwaukee.

Los Cerveceross han excedido ampliamente los pronósticos de pretemporada en cada uno de los últimos dos años. Fijaron un récord de la franquicia al coneguir 97 victorias la temporada pasada, ganaron un tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional y vencieron a los Cachorros de Counsell en la Serie Divisional de la Liga Nacional antes de ser barridos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por los Dodgers de Los Ángeles, que terminaron ganando la Serie Mundial.

También ganaron el campeonato de la Central de la Liga Nacional en 2024 con foja de 93-69, antes de perder una Serie de Comodines de la Liga Nacional ante los Mets de Nueva York.

Murphy es el primer piloto de los Cerveceros en ser nombrado mánager del año de la Liga Nacional, y lo ha conseguido en cada uno de sus dos años en Milwaukee. Las únicas otras personas que han sido elegidas mánager del año en temporadas consecutivas son Bobby Cox, de Atlanta (2004-05), Kevin Cash, de Tampa Bay (2020-21) y Stephen Vogt, de Cleveland (2024-25).

