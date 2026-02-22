El Magic vence 111-109 a los Clippers pese a 37 puntos de Kawhi Leonard

Compartir en:









Kawhi Leonard, derecha, de los Clippers de Los Ángeles, dispata frente a Wendell Carter Jr., del Magic de Orlando, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Etienne Laurent) AP

Wendell Carter Jr. aportó 15 tantos y 14 rebotes, y Tristan da Silva anotó 13 para el Magic, que mejoró a 5-2 desde el 5 de febrero.

Kawhi Leonard dejó atrás una lesión en el tobillo para anotar 37 puntos, y Bennedict Mathurin agregó 21 y nueve rebotes desde la banca para los Clippers, que tienen marca de 4-5 desde el 2 de febrero. Mathurin falló un intento de triple para ganar el partido sobre la bocina.

Jordan Miller anotó 14 puntos por los Clippers.

Leonard salió de la derrota del viernes ante los Lakers de Los Ángeles con un esguince de tobillo. Mathurin disputaba su quinto partido con los Clippers después de que lo adquirieron en la fecha límite de traspasos procedente de los Pacers de Indiana.

Orlando ganó pese a acertar 8 de 23 en triples, dos partidos después de establecer un récord de la franquicia con 27 triples en una victoria en Sacramento. Jalen Suggs se perdió su segundo partido consecutivo con el Magic por espasmos en la espalda.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP