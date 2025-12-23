americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Louvre refuerza seguridad tras robo de joyas, instala rejas en ventana famosa

PARÍS (AP) — Un montacargas se elevó el martes hacia el Museo del Louvre, pero esta vez no eran ladrones de joyas. Eran trabajadores instalando barras de seguridad en la ventana utilizada para irrumpir en la famosa Galería de Apolo del monumento parisino durante el robo de octubre.

El museo más visitado del mundo está asimilando lentamente las fallas de seguridad expuestas por el robo, mientras los investigadores buscan las joyas de la corona desaparecidas, valoradas en 102 millones de dólares.

Con el Louvre cerrado el martes, trabajadores de mantenimiento con cascos de seguridad y chalecos de alta visibilidad montaron un montacargas hasta un balcón del segundo piso para asegurar nuevas barras de metal en una ventana.

La escena fue algo similar a la del 19 de octubre, cuando una banda de ladrones haciéndose pasar por trabajadores utilizó un montacargas similar, luego cortaron la ventana para entrar en la galería. Se llevaron tiaras, pendientes de esmeraldas, un collar de zafiros y otros tesoros, y ocho minutos después ya se habían ido.

Los cuatro presuntos ladrones han sido arrestados y acusados. Pero las joyas no han sido encontradas.

Samuel Lasnel, de la empresa de montacargas Grima-Nacelles, declaró que él y su equipo llegaron antes del amanecer el martes para llevar a cabo la operación de aseguramiento de la ventana.

“Ya hemos trabajado en el Louvre —en el interior, en el exterior, dentro y fuera de la pirámide— hemos estado aquí varias veces”, dijo a The Associated Press. “El Louvre nos conoce bien”.

El Louvre no comentó públicamente sobre la operación de seguridad del martes.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Destacados del día

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

La sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en Washington el 5 de abril del 2009. (AP foto/Alex Brandon)

Medicaid pagó más de $207 millones por personas fallecidas; nueva ley podría solucionarlo

Miami-Dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con Cuba

Miami-Dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con Cuba

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter