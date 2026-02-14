americateve

El local Cerúndolo chocará ante el italiano Darderi en la final del Abierto de Argentina

BUENOS AIRES (AP) — Francisco Cerúndolo espera que la tercera sea la vencida en su país.

El argentino Francisco Cerúndolo realiza su saque ante su compatriota Tomás Etcheverry en la semifinal del Abierto de Argentina, el sábado 14 de febrero de 2026, en Buenos Aires (AP Foto/Gustavo Garello) AP

El argentino, 19no del ranking, quedó a las puertas de conquistar el Abierto de Argentina, al derrotar el sábado 6-3, 7-5 a su compatriota Tomás Etcheverry, quien ocupa el 52do puesto.

Perdió la final de 2021 ante su compatriota Diego Schwartzman y la de 2025 ante el brasileño Joao Fonseca. Su rival en esta ocasión sobre la arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis Club será Luciano Darderi, quien nació en suelo argentino, pero compite bajo la bandera italiana.

Será un duelo entre los dos primeros preclasificados de este torneo ATP 250.

“Mi objetivo era darme una nueva oportunidad de jugar una final en casa, de hacerlo mejor. Voy a tratar de salir con todo, quiero ganar”, afirmó “Fran”, de 27 años y el preferido de la afición de su país en este torneo.

Francisco es hijo de Alejandro Cerúndolo, extenista profesional y hermano de Juan Manuel, quien también compite en el circuito.

En segundo turno, Darderi, raqueta número 22 del escalafón de la ATP, venció al argentino Sebastián Báez por 7-6 (2) y 6-1 y buscará convertirse en el segundo italiano en consagrarse en Buenos Aires, tras el título conseguido por Marco Cecchinatto en 2019, ante el local Schwartzman.

Nacionalizado italiano, “Luli” nació en la localidad argentina de Villa Gesell y precisamente este sábado cumplió 23 años.

“Estoy muy feliz. Fue especial jugar en esta cancha en mi cumpleaños. Me la banqué (soporté) por momentos, tuve la hinchada en contra. Mañana seguramente será una gran batalla”, declaró Darderi, quien lleva 17 partidos consecutivos sin caer sobre arcilla.

La pista central “Guillermo Vilas” será escenario el domingo de una final entre tenistas de ranking muy cercano, especialistas en la superficie, y que además están igualados 2-2 en el historial de enfrentamientos entre sí.

En su séptima vez como finalista, Cerúndolo buscará su cuarto título en el circuito, tras los obtenidos en Bastad (2022, arcilla), Eastbourne (2023, hierba) y Umag (2024, arcilla).

Para Darderi se yergue la posibilidad de levantar su quinto trofeo, tras sus consagraciones en Córdoba (2024, arcilla) y Umag, Bastad y Marrakech (2025, arcilla). Un detalle: el italiano tiene saldo perfecto en finales disputadas en el circuito, jamás perdió una.

La primera semifinal fue pareja, más allá de que Cerúndolo consiguió alzarse con la victoria sobre Etcheverry en sets corridos, en 1:51 horas de juego.

En la primera manga, Cerúndolo hizo diferencia con un quiebre en el cuarto game, para ponerse 3-1 y sostener su saque hasta el final.

El segundo set fue más reñido todavía. Etcheverry salvó un break point en el noveno juego, pero no consiguió llevar la contienda hasta el tiebreak: su rival quebró para 6-5 e inmediatamente después se alzó con el set y el match.

La segunda semifinal tuvo dos instancias bien diferenciadas y se dirimió en 1:18 horas de juego. El primer set fue muy reñido y recién en el desempate Darderi impuso condiciones con dos miniquiebres para estampar un resultado de 7-2 en el tiebreak.

A partir de entonces, Báez, número 34 del mundo y todavía sin títulos en el circuito, se derrumbó. El italiano lo aprovechó con facilidad, quebrando tres veces para llevarse la manga por 6-1, en apenas 27 minutos.

La definición del certamen de dobles tendrá sabor a clásico sudamericano de fútbol. Por un lado, estarán los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos, y por el otro, los argentinos Andrea Collarini y Nicolás Kicker. Se espera una fuerte rivalidad en las gradas, teniendo en cuenta la fuerte presencia de “torcedores” durante toda la semana.

Luz y Matos se impusieron en semis a la pareja conformada por el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard por 6 (4)-7, 7-6 (5) y 10-6. En tanto, Collarini y Kicker derrotaron a sus compatriotas y máximos favoritos Máximo González y Andrés Molteni, por 1-6, 6-3 y 10-5.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

