americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El liniero defensivo de los 49ers, Keion White, se somete a cirugía tras ser baleado en el tobillo

SAN FRANCISCO (AP) — El liniero defensivo de los 49ers de San Francisco, Keion White, se sometió el lunes a una cirugía después de recibir un disparo en el tobillo la madrugada.

ARCHIVO - Foto del 11 de enero del 2026, el defensive end de los 49ers de San Francisco Keion White en el encuentro ante los Eagles de Filadelfia. (AP Foto/Terrance Williams, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 11 de enero del 2026, el defensive end de los 49ers de San Francisco Keion White en el encuentro ante los Eagles de Filadelfia. (AP Foto/Terrance Williams, Archivo) AP

El tiroteo ocurrió horas después del final del Super Bowl que se jugó en el Levi's Stadium en Santa Clara.

“Keion White fue víctima de un tiroteo y sufrió una herida de bala en el tobillo esta mañana en San Francisco”, afirmó el equipo en un comunicado. “Actualmente está siendo operado en un hospital local. Proporcionaremos más actualizaciones cuando sea apropiado”.

La policía de San Francisco informó que respondieron a un tiroteo poco después de las cuatro de la mañana y encontraron a una víctima con una aparente herida de bala. Los oficiales brindaron ayuda y llamaron a los paramédicos, y dijeron que la víctima fue llevada a un hospital para ser tratada por lesiones que no ponen en peligro su vida. No se han realizado arrestos.

“Una investigación preliminar reveló que ocurrió una altercación verbal entre dos grupos dentro de un negocio”, explicó la policía en un comunicado. “La víctima resultó herida cuando un sospechoso desconocido disparó. Toda la información es preliminar en este momento, y se proporcionará más información a medida que esté disponible”.

White se unió a los 49ers a mitad de esta temporada después de un intercambio desde Nueva Inglaterra. Los Patriots perdieron el Super Bowl el domingo por la noche contra los Seahawks de Seattle. White, de 27 años, acaba de terminar su tercera temporada en la NFL.

Esta es la segunda vez en los últimos 18 meses que un jugador de los 49ers ha sido víctima de un tiroteo en San Francisco. El receptor Ricky Pearsall recibió un disparo en el pecho durante un intento de robo el 31 de agosto de 2024. Un adolescente está esperando juicio en un tribunal de menores en ese caso.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

OPINION: La Habana, como gemir de violines

OPINION: La Habana, como gemir de violines

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones
ALARMA

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter