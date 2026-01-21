americateve

El legado de Leonardo da Vinci ilumina los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina con dos pebeteros

MILÁN (AP) — Dos pebeteros para los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina rendirán homenaje a Leonardo da Vinci.

Esta imagen proporcionada por el Comité Olímpico Internacional muestra cómo lucirían los pebeteros diseñados por Marco Balich para los Juegos Olímpicos invernales en Milán y Cortina, Italia (IOC via AP)
Esta imagen proporcionada por el Comité Olímpico Internacional muestra cómo lucirían los pebeteros diseñados por Marco Balich para los Juegos Olímpicos invernales en Milán y Cortina, Italia (IOC via AP)

“Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, dos pebeteros (en Milán y Cortina d’Ampezzo) se encenderán y apagarán simultáneamente en dos ubicaciones diferentes”, destacaron los organizadores en un comunicado.

El diseño ha sido revelado y es una estructura similar al sol que se inspira en los intrincados patrones de nudos de Da Vinci. El célebre artista e inventor pasó casi 25 años de su vida en Milán y muchas de sus obras más famosas se remontan al tiempo que pasó en la ciudad.

Los pebeteros han sido diseñados para abrirse y cerrarse, con un diámetro que se expande de 3,1 a 4,5 metros, y sostendrán la llama olímpica en su núcleo, encerrada en un contenedor de vidrio y metal.

El pebetero en Milán estará en el Arco della Pace de la ciudad, mientras que en Cortina estará en la Piazza Dibona.

Se encenderán simultáneamente durante la ceremonia de inauguración del 6 de febrero y se apagarán el 22. Arderán con la llama paralímpica del 6 al 15 de marzo.

También habrá un espectáculo especial de tres a cinco minutos de duración, cada hora en el pebetero de Milán por las noches durante los Juegos Olímpicos.

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

ULTIMA HORA

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

