americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El lanzador Nick Martinez acuerda contrato de un año y 13 millones con los Rays, según fuente de AP

Los Rays de Tampa Bay añadieron a Nick Martinez el lunes, acordando un contrato de un año por $13 millones de dólares con el versátil lanzador derecho, según una persona familiarizada con el acuerdo.

ARCHIVO - Nick Martinez, lanzador de los Rojos de Cincinnati, trabaja en la lima durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas en contra de los Angelinos de Los Ángeles, el 20 de agosto de 2025, en Anaheim. California. (AP Foto/William Liang)
ARCHIVO - Nick Martinez, lanzador de los Rojos de Cincinnati, trabaja en la lima durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas en contra de los Angelinos de Los Ángeles, el 20 de agosto de 2025, en Anaheim. California. (AP Foto/William Liang) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico. El contrato incluye una opción mutua para la temporada 2027.

Martinez, de 35 años, tuvo un récord de 11-14 con una efectividad de 4.45 en 26 aperturas y 14 apariciones como relevista con Cincinnati el año pasado. Terminó con un máximo de carrera de 165 entradas y dos tercios.

Tampa Bay tuvo un récord de 77-85 en 2025 en su segunda temporada consecutiva con saldo negativo. Firmó al zurdo Steven Matz con un contrato de dos años por $15 millones y traspasó al derecho Shane Baz a Baltimore en diciembre.

Hablando con cautela porque el equipo no había confirmado el acuerdo, el manager Kevin Cash dijo que había escuchado que Martinez es desinteresado y una "personalidad de primera clase".

"Si tuviéramos la suerte de poder añadirlo a nuestro club, considero que podría proporcionarnos entradas significativas como abridor", expresó Cash. "Así que estoy emocionado por los rumores".

Los lanzadores y receptores de los Rays están programados para tener su primer entrenamiento de primavera el jueves. El primer entrenamiento con el equipo completo está programado para el 17 de febrero.

Martinez fue seleccionado por Texas en la 18va ronda del draft amateur de 2011 procedente de Fordham. Hizo su debut en las Grandes Ligas con los Rangers en 2014.

Lanzó en Japón durante cuatro temporadas antes de firmar con San Diego en marzo de 2022.

Martinez tiene un récord de 48-59 con una efectividad de 4.16 en 151 apariciones como relevista y 129 aperturas a lo largo de ocho años en las mayores. Tuvo su mejor temporada en 2024, cuando logró un récord de 10-siete con una efectividad mínima de carrera de 3.diez en 42 juegos con los Reds.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

OPINION: La Habana, como gemir de violines

OPINION: La Habana, como gemir de violines

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones
ALARMA

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter