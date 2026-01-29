americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El lanzador Edwin Uceta y los Rays van al arbitraje con una diferencia de 325.000 dólares

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — El lanzador Edwin Uceta y los Rays de Tampa Bay discutieron el jueves el primer caso de arbitraje salarial del año, donde el derecho de 28 años pide 1.525.000 dólares y el equipo ofrece 1,2 millones.

ARCHIVO - El dominicano Edwin Uceta, de los Rays de Tampa Bay, lanza frente a los Medias Rojas de Boston el domingo 21 de septiembre de 2025 (AP Foto/Chris OMeara,File)
ARCHIVO - El dominicano Edwin Uceta, de los Rays de Tampa Bay, lanza frente a los Medias Rojas de Boston el domingo 21 de septiembre de 2025 (AP Foto/Chris O'Meara,File) AP

Una decisión por parte del panel compuesto por Janice Johnston, Alan Ponak y Melinda Gordon se mantendrá en espera hasta que otros casos sean decididos mediante un fallo o un arreglo.

Uceta fue elegible para el arbitraje por primera vez después de lograr un récord de 10-3 con una efectividad de 3.79 en 70 apariciones como relevista el año pasado.

Fue un caso de los denominados Super Two, elegible porque tiene dos años y 150 días de servicio en las Grandes Ligas, diez días por encima del límite para la generación de arbitraje de este año.

Catorce jugadores permanecen programados para audiencias, que se llevarán a cabo hasta el 13 de febrero en Scottsdale, Arizona.

En el caso más destacado, el dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, pidió un récord de 32 millones, mientras que los Tigres de Detroit ofrecen al zurdo 19 millones.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacados del día

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Trump declara emergencia nacional sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

Trump declara "emergencia nacional" sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.
ULTIMA HORA

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter