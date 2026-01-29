El lanzador Edwin Uceta y los Rays van al arbitraje con una diferencia de 325.000 dólares

Compartir en:









ARCHIVO - El dominicano Edwin Uceta, de los Rays de Tampa Bay, lanza frente a los Medias Rojas de Boston el domingo 21 de septiembre de 2025 (AP Foto/Chris O'Meara,File) AP

Una decisión por parte del panel compuesto por Janice Johnston, Alan Ponak y Melinda Gordon se mantendrá en espera hasta que otros casos sean decididos mediante un fallo o un arreglo.

Uceta fue elegible para el arbitraje por primera vez después de lograr un récord de 10-3 con una efectividad de 3.79 en 70 apariciones como relevista el año pasado.

Fue un caso de los denominados Super Two, elegible porque tiene dos años y 150 días de servicio en las Grandes Ligas, diez días por encima del límite para la generación de arbitraje de este año.

Catorce jugadores permanecen programados para audiencias, que se llevarán a cabo hasta el 13 de febrero en Scottsdale, Arizona.

En el caso más destacado, el dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, pidió un récord de 32 millones, mientras que los Tigres de Detroit ofrecen al zurdo 19 millones.

