El lanzador Dylan Lee va al arbitraje salarial con los Bravos

El caso de Lee fue escuchado por Jeanne Vonhof, Paul Radvany y Margie Brogan, quienes emitirían un fallo durante la semana del 9 de febrero.

La temporada pasada, el pelotero de 31 años tuvo un récord de 2-4 con una efectividad de 3.29 y dos salvamentos en 74 apariciones de relevo. Devengó 1.025.000 dólares.

El lanzador dominicano Edwin Uceta y los Rays de Tampa Bay discutieron el primer caso de arbitraje salarial del año el jueves. El derecho de 28 años pide 1.525.000 dólares y el equipo ofrece 1,2 millones.

Doce jugadores permanecen programados para audiencias, que se llevarán a cabo hasta el 13 de febrero en Scottsdale, Arizona.

En el caso más destacado, el dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, pidió un récord de 32 millones, mientras que los Tigres de Detroit ofrecieron al zurdo 19 millones.

El infielder de Kansas City, Vinnie Pasquantino, evitó una audiencia el viernes al acordar por dos años. Los Reales anunciaron que el acuerdo está pendiente de un examen físico exitoso.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP