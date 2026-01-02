El lanzador derecho Tatsuya Imai y los Astros cierran contrato de 54 millones por 3 años

Houston abrió un espacio en la nómina al dar de baja al lanzador derecho Kaleb Ort.

Imai recibe un bono de 2 millones de dólares por firmar. Devengará salarios de 16 millones este año y 18 millones en cada una de las dos próximas temporadas.

Basado en su desempeño en 2026, su salario de 2027 aumentaría en 2 millones por cada nivel de 80, 90 y 100 entradas, y su salario de 2028 se elevaría en un millón por cada nivel.

Si no lanza 80 entradas en 2026 y lo hace en 2027, su salario de 2028 aumentaría en un millón. Si no lanza 90 entradas en 2026 y lo hace en 2027, su salario de 2028 aumentaría en otro millón.

Y si no cubre 100 innings en 2026 y lo hace en 2027, su salario de 2028 también aumentaría en otro millón.

El japonés recibe el tercer valor promedio anual más alto para un lanzador de su nacionalidad que ingresa a las Grandes Ligas, detrás de los 27,08 millones de Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers de Los Ángeles, un acuerdo que comenzó en 2024, y los 22,14 millones de Masahiro Tanaka con los Yankees de Nueva York, un convenio que se extendió de 2014 a 2020.

Imai, derecho de 27 años, tuvo un récord de 10-5 con una efectividad de 1.92 la temporada pasada para los Leones de Seibu de la Liga del Pacífico. Ponchó a 178 bateadores en 163 entradas y dos tercios.

Imai tiene un récord de 58-45 con una efectividad de 3.15 en ocho temporadas con Seibu, con 907 ponches en 963 innings y dos tercios. Ha sido tres veces elegido al Juego de Estrellas.

Lanzó ocho entradas de un juego sin hits combinado contra Fukuoka el 18 de abril. Ponchó a 17 contra Yokohama el 17 de junio, rompiendo el récord anterior del equipo de Daisuke Matsuzaka, de 16 en 2004.

Bajo el acuerdo de promoción de las Grances Ligas con Nippon Professional Baseball, Seibu recibirá una tarifa de promoción de 9.67 millones de los Astros y una cuota suplementaria del 15% de cualquier bono ganado, aumentos salariales y opciones ejercidas.

