El juego terrestre de los Seahawks toma forma mientras buscan el primer puesto de la NFC

Para todo lo que ha salido bien para los Seahawks de Seattle durante una temporada en la que se han convertido en uno de los mejores equipos de la NFL, su ataque terrestre ha sido un talón de Aquiles gran parte del año.

Eso cambió en sus dos últimos partidos, que terminaron en victorias, incluyendo el domingo por 27-10 sobre los Panthers de Carolina que acercó a Seattle a asegurar el primer puesto de la NFC en los playoffs. Seattle puede asegurar el título de la NFC Oeste y el puesto número uno con una victoria o un empate contra los 49ers de San Francisco el próximo sábado.

Zach Charbonnet corrió para un máximo de temporada de 110 yardas y los Seahawks colectivamente corrieron para 163 yardas en 35 acarreos el domingo.

"Probablemente fue el mejor juego de Zach como Seahawk, me imagino", dijo el entrenador Mike Macdonald. "Definitivamente en los últimos dos años".

Su evaluación también podría extenderse al rendimiento de carrera de los Seahawks como equipo.

Fue la tercera mayor cantidad de yardas por tierra de Seattle en un juego esta campaña, que llegó después de una destacada actuación por tierra en el juego anterior, una emocionante victoria en tiempo extra por 38-37 contra los Rams de Los Ángeles Rams en la que los Seahawks totalizaron con 171 yardas por tierra.

Considerando lo inclinados al pase que han estado los Seahawks, y su dependencia en el receptor líder de la NFL, Jaxon Smith-Njigba, es un desarrollo bienvenido para el mariscal de campo Sam Darnold. Lo mismo ocurre para Macdonald, especialmente considerando que el final de temporada de Seattle contra los 49ers es tan crítico.

"Es justo donde queremos estar en este punto", dijo Macdonald. "Tenemos que seguir adelante. San Francisco tiene una buena defensa contra la carrera. Vamos a armar un gran plan, y vamos a rockear y rodar".

Qué funciona

Smith-Njigba sigue demostrando que incluso cuando las defensas se enfocan en él, es completamente capaz de seguir siendo un factor en los juegos. Smith-Njigba, quien lidera la NFL en yardas por recepción, atrapó nueve pases para 72 yardas el domingo.

Aun así, Smith-Njigba admitió que enfrentó su buena cantidad de desafíos al enfrentarse a los esquineros Jaycee Horn y Mike Jackson.

"Fue una buena batalla", dijo Smith-Njigba. "Dos esquineros respetados — gran defensa. Vuelan alrededor del balón. Fue una batalla hoy. Tuvieron algunas buenas jugadas, nosotros tuvimos algunas buenas jugadas, fue divertido".

Necesita ayuda

Darnold y los Seahawks continúan teniendo problemas con sus opciones secundarias de recepción. Aparte de Smith-Njigba y el ala cerrada AJ Barner, quien tuvo tres recepciones para 43 yardas, ningún jugador de los Seahawks tuvo más de 12 yardas por recepción el domingo.

El receptor Cooper Kupp fue limitado a un mínimo de la temporada de seis yardas en una atrapada. Él y Rashid Shaheed, quien tuvo una atrapada para ocho yardas, fueron los únicos dos receptores de los Seahawks además de Smith-Njigba con recepciones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

