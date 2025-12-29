El juego terrestre de los Seahawks toma forma mientras buscan el primer puesto de la NFC

Eso cambió en sus dos últimos partidos, que terminaron en victorias, incluyendo el domingo por 27-10 sobre los Panthers de Carolina que acercó a Seattle a asegurar el primer puesto de la NFC en los playoffs. Seattle puede asegurar el título de la NFC Oeste y el puesto número uno con una victoria o un empate contra los 49ers de San Francisco el próximo sábado.

Zach Charbonnet corrió para un máximo de temporada de 110 yardas y los Seahawks colectivamente corrieron para 163 yardas en 35 acarreos el domingo.

"Probablemente fue el mejor juego de Zach como Seahawk, me imagino", dijo el entrenador Mike Macdonald. "Definitivamente en los últimos dos años".

Su evaluación también podría extenderse al rendimiento de carrera de los Seahawks como equipo.

Fue la tercera mayor cantidad de yardas por tierra de Seattle en un juego esta campaña, que llegó después de una destacada actuación por tierra en el juego anterior, una emocionante victoria en tiempo extra por 38-37 contra los Rams de Los Ángeles Rams en la que los Seahawks totalizaron con 171 yardas por tierra.

Considerando lo inclinados al pase que han estado los Seahawks, y su dependencia en el receptor líder de la NFL, Jaxon Smith-Njigba, es un desarrollo bienvenido para el mariscal de campo Sam Darnold. Lo mismo ocurre para Macdonald, especialmente considerando que el final de temporada de Seattle contra los 49ers es tan crítico.

"Es justo donde queremos estar en este punto", dijo Macdonald. "Tenemos que seguir adelante. San Francisco tiene una buena defensa contra la carrera. Vamos a armar un gran plan, y vamos a rockear y rodar".

Qué funciona

Smith-Njigba sigue demostrando que incluso cuando las defensas se enfocan en él, es completamente capaz de seguir siendo un factor en los juegos. Smith-Njigba, quien lidera la NFL en yardas por recepción, atrapó nueve pases para 72 yardas el domingo.

Aun así, Smith-Njigba admitió que enfrentó su buena cantidad de desafíos al enfrentarse a los esquineros Jaycee Horn y Mike Jackson.

"Fue una buena batalla", dijo Smith-Njigba. "Dos esquineros respetados — gran defensa. Vuelan alrededor del balón. Fue una batalla hoy. Tuvieron algunas buenas jugadas, nosotros tuvimos algunas buenas jugadas, fue divertido".

Necesita ayuda

Darnold y los Seahawks continúan teniendo problemas con sus opciones secundarias de recepción. Aparte de Smith-Njigba y el ala cerrada AJ Barner, quien tuvo tres recepciones para 43 yardas, ningún jugador de los Seahawks tuvo más de 12 yardas por recepción el domingo.

El receptor Cooper Kupp fue limitado a un mínimo de la temporada de seis yardas en una atrapada. Él y Rashid Shaheed, quien tuvo una atrapada para ocho yardas, fueron los únicos dos receptores de los Seahawks además de Smith-Njigba con recepciones.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP