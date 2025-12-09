El joropo venezolano, una popular mezcla de música y danza, ya es Patrimonio de la UNESCO

Compartir en:









“Mis felicitaciones a todos los joroperos y joroperas. Todos estos premios son bendiciones”, dijo Maduro en un acto de gobierno televisado.

“El joropo es el alma, la raíz y la bandera de la venezolanidad”, comentó previamente el mandatario en su canal en Telegram. “La diversidad de nuestro joropo es impresionante”.

El joropo —que se ha extendido a los países vecinos como Colombia— figuraba en una lista de 67 candidaturas presentadas por 77 países para su inscripción en las listas de patrimonio de la UNESCO en el marco de la 20ma sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que se realiza en Nueva Delhi, India, del 8 al 13 de diciembre.

El joropo —que combina música, poesía, canto y danza, y utiliza diversos instrumentos como el arpa, el cuatro, las maracas, el violín y la bandola— fue reconocido por su “papel central en festivales y en la vida comunitaria”, indicó la UNESCO en su sitio Web. El joropo es además común en celebraciones familiares.

A diferencia de los monumentos o sitios históricos, el “patrimonio cultural inmaterial” se refiere a prácticas vivas: tradiciones, habilidades, rituales, música, artesanías y costumbres sociales que las comunidades transmiten de una generación a otra.

Se baila en pareja, en tanto, hombres y mujeres danzan a cierta distancia, comenzando en posición de vals y siguiendo pasos y movimientos específicos. Las fiestas de joropo involucran a personas de todas las edades.

Las mujeres bailan usando faldas largas y los hombres suelen vestir de blanco, portando sombreros de ala ancha, fabricados de fibra de palma o cuero, que se asemejan a los que protegen del sol y la lluvia en los campos de cultivo y en el arreo de ganado en los llanos venezolanos. FUENTE: AP