americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El jefe del MI6 dice que el Reino Unido enfrenta una amenaza por el deseo de Rusia de exportar caos

LONDRES (AP) — La nueva jefa de la agencia de espionaje MI6 advertirá el lunes sobre cómo la determinación del presidente ruso, Vladímir Putin, de exportar caos a todo el mundo está reescribiendo las reglas del conflicto y creando nuevos desafíos de seguridad.

ARCHIVO - Una vista general de la sede del Servicio Secreto de Inteligencia MI6, en Londres, el 18 de mazo de 2025. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo)
ARCHIVO - Una vista general de la sede del Servicio Secreto de Inteligencia MI6, en Londres, el 18 de mazo de 2025. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo) AP

Blaise Metreweli utilizará su primer discurso público como jefa del servicio de inteligencia exterior británico para decir que Reino Unido enfrenta amenazas cada vez más impredecibles e interconectadas, con énfasis en una Rusia "agresiva y expansionista".

"El caos exportado es una característica, no un error, en el enfoque ruso hacia el compromiso internacional, y debemos estar preparados para que esto continúe hasta que Putin se vea obligado a cambiar su estrategia", afirmará, según extractos publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que supervisa al MI6.

La jefa del MI6, conocida como C, es la única empleada de la agencia secreta cuyo nombre se hace público. Metreweli, quien asumió el cargo de Richard Moore a finales de septiembre, fue anteriormente la directora de tecnología e innovación del MI6, el equivalente en el mundo real del maestro de gadgets ficticio de James Bond, Q.

La funcionaria planea decir que el conocimiento tecnológico y la inteligencia humana son clave para combatir las amenazas híbridas, y que los agentes del MI6 "deben sentirse tan cómodos con líneas de código como con fuentes humanas, tan fluidos en Python como en múltiples idiomas".

El discurso se suma a una serie de advertencias por parte de las autoridades de defensa y seguridad occidentales sobre la creciente amenaza híbrida de estados como Rusia, Irán y China, cuyo uso de herramientas cibernéticas, espionaje y operaciones de influencia, según dicen, amenaza la estabilidad global.

La semana pasada, el Reino Unido impuso sanciones a varios medios de comunicación rusos por presunta guerra de información y a dos empresas tecnológicas chinas por "actividades cibernéticas vastas e indiscriminadas".

Metreweli es la primera mujer en ocupar el cargo desde que el MI6 fue fundado en 1909.

Las otras dos principales agencias de inteligencia británica ya han roto el techo de cristal del mundo del espionaje. El MI5, el servicio de seguridad interna, fue dirigido por Stella Rimington de 1992 a 1996 y por Eliza Manningham-Buller entre 2002 y 2007. Anne Keast-Butler se convirtió en jefa de la agencia de inteligencia electrónica y cibernética GCHQ en 2023.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria el 28 de octubre del 2019. (AP foto/Baderkhan Ahmad)

Atacante que mató a tropas de EEUU en Siria era recluta reciente de las fuerzas de seguridad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter