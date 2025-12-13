americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El japonés Ritsu Doan impulsa la necesitada del Frankfurt ante el Augsburg en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Ritsu Doan anotó para el Eintracht Frankfurt y el equipo fin a su racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones con la victoria el sábado 1-0 ante el Augsburg en la Bundesliga.

Ritsu Doan del Eintracht Frankfurt celebra tras abrir el marcador en el encuentro ante el Augsburg en la Bundeesliga el sábado 13 de diciembre del 2025. (Marc Schueler/dpa via AP)
Ritsu Doan del Eintracht Frankfurt celebra tras abrir el marcador en el encuentro ante el Augsburg en la Bundeesliga el sábado 13 de diciembre del 2025. (Marc Schueler/dpa via AP) AP

El delantero japonés pasó el balón entre dos defensores del Augsburgo y disparó antes de que lo alcanzaran otros dos a los 68 minutos, desatando celebraciones de alivio en todo el estadio.

Noahkai Banks arruinó brevemente el ambiente cuando igualó cerca del final, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. Fue el segundo gol que se anuló por fuera de juego para los visitantes en el partido.

La victoria elevó al Frankfurt al quinto lugar antes de que el Bayer Leverkusen enfrente más tarde al Colonia en su derbi.

El Frankfurt perdió el martes con el Barcelona en la Liga de Campeones, después de la humillante derrota 6-0 en casa por el Leipzig en su partido anterior.

También el sábado, el St. Pauli superó una expulsión severa para poner fin a su racha de diez partidos sin ganar con una victoria de 2-1 sobre su rival de descenso, el Heidenheim.

Eric Smith fue expulsado antes del descanso cuando el árbitro Sören Storks lo penalizó por una falta sobre Marvin Pieringer como último defensor, aunque las repeticiones de televisión mostraron que el delantero del Heidenheim exageró el contacto leve y se lanzó al suelo. No hubo intervención del VAR.

Martijn Kaars ya había adelantado al Pauli, y sorprendió a los visitantes al anotar el segundo contra el curso del juego al inicio del segundo tiempo.

Pieringer descontó más tarde, pero el Pauli aguantó para su tercera victoria en la liga de la temporada.

El resurgimiento del Wolfsburgo bajo el entrenador interino Daniel Bauer continuó con una victoria de 3-1 ante el Borussia Mönchengladbach y extendió la racha invicta del equipo a tres partidos.

El Hoffenheim derrotó al recién ascendido Hamburger SV 4-1 para su cuarta victoria consecutiva en casa.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter