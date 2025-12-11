americateve

El IRS prioriza el combate a la inmigración y el apoyo a la Guardia Nacional sobre la evasión fiscal

WASHINGTON (AP) — El brazo de lucha contra el crimen del IRS, la agencia de tributaria de Estados Unidos, pasó menos tiempo persiguiendo a evasores de impuestos este año, asumiendo en su lugar algunas nuevas responsabilidades, como ayudar en agenda migratoria del gobierno y apoyar los despliegues de la Guardia Nacional en dos ciudades lideradas por demócratas.

ARCHIVO - Un cártel se exhibe frente al edificio del Servicio de Impuestos Internos el 4 de mayo de 2021, en Washington. (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)
El jefe de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI), Guy Ficco, habló con The Associated Press sobre cómo la agencia está equilibrando su trabajo en las nuevas prioridades de la administración Trump con su misión principal de hacer cumplir las leyes hacendarias. Según su informe anual, publicado el jueves, la oficina está haciendo más con menos personal.

Ficco, quien ha sido jefe del IRS-CI durante las presidencias de Biden y Trump, describió a su fuerza laboral como “resiliente” después de los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a la unidad a principios de este año.

“Creo que, en una opinión general, 2025 ha sido desafiante en el sentido de que siempre hay un desafío cuando las administraciones cambian”, señaló Ficco.

Combinado eso con despidos y jubilaciones este año, “ahora hemos reducido una cantidad significativa de nuestro personal”.

Hubo una reducción del 10% en el personal de la unidad en el año fiscal 2025, pasando de 3.474 agentes de campo y personal profesional en 2024 a 3.143 en 2025.

La agencia también ha tenido que gestionar una carga de trabajo mayor, enviando alrededor de 25 agentes para apoyar a la Guardia Nacional después de que Trump desplegó a los soldados para ayudar a combatir el crimen en Washington, D.C.

En septiembre, los agentes también comenzaron a ayudar con las operaciones de la Guardia Nacional en Memphis. En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitó prestar trabajadores de Investigación Criminal del IRS para ayudar con las operaciones de inmigración de su agencia.

Desde mayo, la unidad del IRS ha desplegado 250 agentes para rastrear a personas indocumentadas y emitir órdenes de deportación, dijo Ficco. IRS-CI afirmó que sus agentes han ayudado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con arrestos, detenciones y deportaciones.

Mientras tanto, la agencia aumentó el número de investigaciones sobre fraude corporativo e institucional financiero, lavado de dinero y diversos delitos más. Sin embargo, un área que ha visto una disminución es la de investigaciones por “esquemas fiscales abusivos” o evasión de impuestos.

IRS-CI emitió 834 recomendaciones de enjuiciamiento por delitos fiscales en el año fiscal 2025. Pero los casos de evasión de impuestos cayeron a 34 en 2025, desde 92 en 2024, y hubo 17 enjuiciamientos recomendados este año en comparación con 55 en 2024.

Algunos casos que IRS-CI había recomendado previamente para enjuiciamiento están esperando acción del Departamento de Justicia, y “al final podrían ser procesados en un futuro cercano”, dijo Ficco.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

