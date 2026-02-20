americateve

El invicto Floyd Mayweather dice que volverá al boxeo profesional 9 años después del retiro

LOS ÁNGELES (AP) — Floyd Mayweather afirmó que pondrá fin a su retiro de nueve años y regresará al boxeo competitivo a mediados de 2026.

ARCHIVO - El boxeador Floyd Mayweather Jr. oberva un partido de basquetbol entre los Clippers de Los Ángeles y los Knicks en Nueva York, el 26 de marzo de 2025 (AP Foto/Adam Hunger, File)
Mayweather, que cumple 49 años el martes, no ha librado un combate de boxeo propiamente dicho desde 2017, cuando venció a Conor McGregor. Tras ese combate de grandes ganancias contra una figura de las artes marciales mixtas, Mayweather (50-0, 27 nocauts) se declaró retirado por tercera vez en su carrera.

El excampeón mundial en cinco divisiones ha seguido subiendo al ring con regularidad después de cumplir los 40 años con una serie de lucrativos combates de exhibición contra figuras como el influencer en línea Logan Paul, el youtuber Mikuri Asakura y John Gotti III, nieto del infame jefe mafioso.

Mayweather ya anunció otra exhibición para el segundo trimestre contra Mike Tyson, de 59 años, aunque no se ha confirmado ninguna sede ni socio televisivo.

Pero Mayweather sostiene que también regresará este año a la competencia real en el ring, bajo un acuerdo de promoción con CSI Sports/Fight Sports.

“Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo”, consideró Mayweather en un comunicado. “Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después, nadie generará una taquilla más grande, tendrá una audiencia global de transmisión más amplia ni generará más dinero con cada evento que yo”.

Durante más de una década, Mayweather fue posiblemente, la mayor estrella estadounidense del boxeo. Venció a Manny Pacquiao en 2015 en la pelea más lucrativa en la historia del boxeo hasta ese momento. Sus magníficas habilidades defensivas y sus manos rápidas eran sus fortalezas en el ring, pero su fama y su riqueza se multiplicaron en gran medida por su personalidad de antihéroe “Money May”.

Mayweather ha presumido su estilo de vida extravagante en internet prácticamente desde la invención de las redes sociales, pero a principios de este año presentó una demanda contra Showtime Networks y Stephen Espinoza, el expresidente de Showtime Sports, alegando que se le adeudan más de 300 millones de dólares. La compleja demanda de Mayweather parece responsabilizar a la cadena por no proteger al boxeador de las prácticas comerciales de su asesor financiero de muchos años, Al Haymon.

Asimismo, Mayweather ha sido demandado este año por su presunta falta de pago del alquiler de un apartamento en Manhattan, y mantiene disputas financieras con al menos dos joyeros destacados.

Mayweather regresa al boxeo profesional un año después de que Pacquiao, ahora de 47 años, reanudó su propia carrera. Pacquiao tiene previsto enfrentarse a Ruslan Provodnikov en Las Vegas el 18 de abril, en la segunda pelea desde su retorno.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

