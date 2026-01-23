americateve

El infielder y jardinero Willi Castro y los Rockies formalizan contrato de 12,8 millones por 2 años

DENVER (AP) — El versátil pelotero de cuadro y jardinero Willi Castro y los Rockies de Colorado formalizaron un contrato de dos años por 12,8 millones de dólares el jueves.

ARCHIVO - El boricua Willi Castro, de los Cachorros de Chicago, recorre las bases tras conectar un jonrón ante los Nacionales de Washington, el 5 de septiembre de 2025 (AP Foto/Erin Hooley, archivo)
Castro pasó la última temporada con los Mellizos de Minnesota y los Cachorros de Chicago, bateando para .226 con 11 jonrones y 33 carreras impulsadas. Jugó en las tres posiciones de los jardines además de ver tiempo en tercera base y campocorto.

Incluso lanzó una entrada mientras estaba con los Mellizos.

El boricua de 28 años hizo su debut en las Grandes Ligas el 24 de agosto de 2019 con Detroit. Pasó cuatro temporadas con los Tigres antes de unirse a los Mellizos, donde fue elegido al Juego de Estrellas en 2024. Fue traspasado a los Cachorros en julio.

El lanzador derecho Garrett Acton fue dado de baja para abrir un espacio en la númina.

_____

FUENTE: AP

