El infielder Kazuma Okamoto y los Azulejos cierran contrato de 60 millones por cuatro años

Okamoto recibirá un bono por firmar de cinco millones, un salario de siete millones este año y 16 millones en cada una de las tres temporadas siguientes.

Para abrir un espacio en el roster, Toronto designó al lanzador derecho Paxton Schultz para asignación.

Okamoto, quien ha sido seleccionado seis veces al Juego de Estrellas, tiene un promedio de bateo de .277 con 248 jonrones y 717 carreras impulsadas en 11 temporadas en la liga japonesa, liderando la Liga Central en jonrones en 2020, 2021 y 2023. Conectó un cuadrangular contra Kyle Freeland de Colorado para ayudar a Japón a vencer a Estados Unidos 3-2 en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Okamoto, un tercera base y primera base de 29 años, bateó .327 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas en 69 juegos el año pasado para los Giants de Yomiuri de la Liga Central. Se lesionó el codo izquierdo mientras intentaba atrapar un lanzamiento en primera base el 6 de mayo cuando colisionó con Takumu Nakano de los Tigers de Hanshin, una lesión que dejó a Okamoto fuera de acción el 16 de agosto.

Con Vladimir Guerrero Jr., quien ha sido seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas, en primera base, Okamoto presumiblemente jugaría principalmente en tercera. Addison Barger tuvo 67 aperturas allí el año pasado, Ernie Clement 66, Will Wagner 22, Isiah Kiner-Falefa seis y Buddy Kennedy una.

Barger también juega en el jardín derecho, y la adición de Okamoto podría significar que Andrés Giménez se movería de segunda a campocorto si el agente libre Bo Bichette no vuelve a firmar. Clement y Davis Scheider podrían compartir tiempo en segunda base.

Bajo el acuerdo de publicación de la MLB con la Nippon Professional Baseball, los Azulejos deben a los Giants una tarifa de publicación de 10.875.000. Después de quedarse a dos outs de su primer título de la Serie Mundial desde 1993, los Azulejos han hecho adiciones significativas al roster. Toronto firmó al lanzador derecho Dylan Cease con un contrato de siete años por 210 millones, acordó un contrato de tres años por 30 millones con el lanzador derecho Cody Ponce y alcanzó un acuerdo de tres años por 37 millones con el relevista Tyler Rogers. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP