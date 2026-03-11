El incendio en un autobús que mató a 6 personas pudo ser provocado, dice la policía suiza

Investigadores de incendios examinan los restos de un autobús incendiado en Kerzers, Suiza, el martes 10 de marzo de 2026, donde varios pasajeros murieron y otros resultaron heridos en un fuego el martes en el centro de Kerzers según la policía cantonal de Friburgo. (Alessandro della Valle/Keystone via AP) AP

El portavoz policial Frédéric Papaux, del cantón de Friburgo, dijo que un “acto voluntario” no especificado podría haber causado el incendio el martes por la noche en la localidad de Kerzers, a unos 25 kilómetros (15 millas) al oeste de Berna.

Otras cinco personas también resultaron heridas en el incendio, que para los habitantes locales recordó a un fuego ocurrido en Nochevieja en la estación de esquí suiza de Crans-Montana que mató a 41 jóvenes.

“Circula información de que una persona se roció con líquido inflamable dentro del autobús y que eso provocó el incendio. Pero esto forma parte de la investigación en curso y se está aclarando”, dijo Christa Bielmann, en representación de la policía de la región de Friburgo, a la emisora suiza SRF.

El presidente suizo, Guy Parmelin, lamentó el suceso en una publicación en X el martes por la noche. “Me conmociona y entristece que una vez más personas hayan perdido la vida en un grave incendio en Suiza. Se están investigando las circunstancias. Ofrezco mis condolencias a las familias de quienes murieron en Kerzers. Y mis pensamientos están con los heridos y los equipos de rescate”, indicó.

No había indicios de que se tratara de un ataque terrorista, dijo a la emisora RTS el miércoles por la mañana Martial Pugin, jefe de comunicaciones de la policía cantonal de Friburgo.

El autobús de transporte regional estaba operado por PostBus, que está afiliada al servicio postal nacional. Imágenes del lugar difundidas por medios suizos mostraban llamas devorando el vehículo.

“Estamos profundamente conmovidos por esta trágica noticia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y todas sus familias”, señaló PostBus en un comunicado en su sitio web.

“Tras acudir rápidamente al lugar, los equipos de rescate constataron que el vehículo estaba totalmente envuelto en llamas”, indicó el gobierno regional en un comunicado.

Equipos de ambulancia y helicóptero trasladaron a tres personas con heridas graves a hospitales, mientras que otras dos fueron atendidas en el lugar, informó la policía.

Papaux indicó que al menos seis personas murieron. La policía señaló que la identificación de las víctimas podría tardar varios días.

El vehículo calcinado fue retirado durante la noche y el tráfico volvió a la normalidad a partir del miércoles por la mañana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP