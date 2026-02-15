El humo de cannabis llena el aire en el festival Shivaratri de Nepal

Compartir en:









Un religioso fuma marihuana durante el festival de Maha Shivaratri en el templo de Pashupatinath en Katmandú, Nepal, el domingo 15 de febrero de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha) AP

Decenas de miles hicieron fila para rezar en Pashupatinath, el templo del dios hindú Shiva en la capital, Katmandú, durante el festival de Shivaratri.

La marihuana suele estar prohibida en el país del sur de Asia, pero se hacen excepciones para celebrar a Shiva, quien tiene fuertes vínculos con esta práctica y a menudo ha sido representado fumando marihuana.

Los devotos rezaron y bailaron al ritmo de cantos religiosos en el templo, un lugar emblemático para los hindúes, que constituyen cerca del 81% de la población de Nepal. Otros, procedentes de la vecina India, también viajaron a Katmandú para el festival.

Al otro lado del río Bagmati, frente al templo, se podía ver a religiosos con el cuerpo untado de ceniza fumando marihuana, al igual que a muchos hombres nepaleses y algunas mujeres, en las arboladas colinas de Bankali.

Por lo general, el consumo de marihuana en Nepal se castiga con penas de prisión de hasta un mes para los usuarios y de 10 años para los traficantes.

Nepal fue famoso por la marihuana y otros narcóticos en la década de 1960, cuando los hippies llegaron a la nación del Himalaya. Las tiendas y casas de té solían anunciarla y venderla legalmente. Sin embargo, la marihuana fue prohibida en 1976.

Ha habido esfuerzos para despenalizar la marihuana en Nepal, tanto por parte de activistas como de miembros del Parlamento, con el fin de legalizar su cultivo y consumo, pero las iniciativas se han estancado. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP