El hombre que asesinó al ex primer ministro japonés es condenado a cadena perpetua

ARCHIVO - Gente rezando por el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe en el templo Zojoji en Tokio, Japón, el 8 de julio de 2023. (AP Foto/Shuji Kajiyama, Archivo) AP

Tetsuya Yamagami, de 45 años, se declaró culpable de matar a Abe en julio de 2022 durante un discurso de campaña electoral en la ciudad occidental de Nara.

Abe, uno de los políticos más influyentes de Japón, servía como legislador después de dejar el cargo de primer ministro cuando fue asesinado en 2022, y hacía campaña en la ciudad occidental de Nara. El suceso conmocionó a una nación con un estricto control de armas.

Tetsuya Yamagami, de 45 años, se declaró culpable de asesinato en el juicio que comenzó en octubre. El Tribunal de Distrito de Nara confirmó el veredicto y sentenció a Yamagami a cadena perpetua, tal como solicitaron los fiscales.

Yamagami afirmó que mató a Abe después de ver un mensaje en video que el exlíder envió a un grupo afiliado a la Iglesia de la Unificación. Añadió que su objetivo era dañar a la iglesia, a la que odiaba, y exponer sus vínculos con Abe.

Los fiscales exigieron cadena perpetua para Yamagami, mientras que sus abogados buscaron una sentencia de no más de 20 años, citando sus problemas como hijo de una seguidora de la iglesia. La ley japonesa autoriza la pena de muerte en casos de asesinato, pero la fiscalía no suele solicitarla a menos que al menos dos personas sean asesinadas.

La revelación de los estrechos vínculos entre el gobernante Partido Liberal Democrático y la iglesia llevó al partido a distanciarse de la congregación. También provocó investigaciones que llevaron a que la rama japonesa de la iglesia fuera despojado de su estatus religioso exento de impuestos y se ordenara su disolución.

El asesinato también ha hecho que las autoridades aumenten la protección policial de los dignatarios.

Disparos en un concurrido acto de campaña

Abe fue baleado el 8 de julio de 2022, mientras daba un discurso ante una estación de tren en Nara. En imágenes grabadas por cámaras de televisión, se oyen dos disparos mientras el político levanta el puño. Se desploma sujetándose el pecho, con la camisa manchada de sangre. Los funcionarios dicen que Abe murió casi instantáneamente.

Yamagami fue capturado en el lugar. Dijo que inicialmente planeó matar al líder de la Iglesia de la Unificación, pero cambió de objetivo a Abe debido a la dificultad de acercarse al líder.

Yamagami ganó simpatía entre personas escépticas con la iglesia

El caso de Yamagami también llamó la atención entre los hijos de los adeptos de la Iglesia de la Unificación en Japón e influyó en una ley destinada a restringir las solicitudes de donaciones maliciosas por parte de grupos religiosos y otros.

Miles de personas firmaron una petición solicitando clemencia para Yamagami, y otros han enviado paquetes de ayuda a sus familiares y al centro de detención donde está recluido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP