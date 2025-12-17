El hijo de Zlatan Ibrahimovic podría alzar un trofeo con el AC Milan en la Supercopa

Los jugadores del AC Milan tras el partido contra Sassuolo en la Serie A de Italia, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Luca Bruno) AP

El talismán Zlatan Ibrahimovic sigue retirado, pero su hijo de 19 años, Maximilian, ha sido convocado por los Rossoneri para la Supercopa de Italia.

Maximilian Ibrahimovic es uno de los seis jugadores del equipo de reserva del Milan que viajaron a Arabia Saudí con el primer equipo tras una epidemia de lesiones.

Su padre anotó 93 goles en 163 partidos durante dos etapas en el Milan, ganando dos títulos de la Serie A y la Supercopa de Italia.

El joven Ibrahimovic podría debutar en uno de los dos partidos de los Rossoneri en Arabia Saudí.

“Tienen buenas habilidades. Quise recompensarlos por lo que están haciendo en los entrenamientos”, declaró el técnico rossonero Massimiliano Allegri, el miércoles.

Como subcampeón de la Copa Italia, el Mialn se enfrentará al Napoli, campeón de la Serie A, el jueves. Bologna, ganador de la Copa Italia, se las verán contra el Inter de Milán, subcampeón de la Serie A, al día siguiente. La final se jugará el lunes.

De los cuatro equipos, el Inter fue el único que ganó el fin de semana, venciendo al Genoa para colocarse en la cima de la Serie A después de que el Milan y Napoli perdieran puntos.

El Milan empató 2-2 con el Sassuolo, el tercer equipo ascendido al que no ha podido vencer esta temporada, después de una sorprendente derrota en casa ante Cremonese en el primer día y un empate contra Pisa.

“Deberíamos estar enojados pero no desmoralizados”, manifestó Allegri.

El Milan logró terminar la jornada en el segundo lugar, un punto por debajo del Inter y uno por encima del Napoli, que perdió ante Udinese. Bologna perdió en casa ante Juventus.

A pesar de sus dificultades contra los clubes ascendidos, el Milan ha logrado vencer a los otros equipos en los cuatro primeros esta temporada, incluido el Napoli.

“Mañana es un partido diferente, es un partido de eliminación directa donde el objetivo es llegar a la final. El Napoli es un equipo muy fuerte y estarán enojados después de la derrota ante el Udinese”, señaló Allegri.

“Cuando hay momentos difíciles, (el entrenador del Napoli) Antonio Conte siempre logra sacar lo mejor de sus equipos”, añadió.

El Milan conquistó la Supercopa de Italia por octava vez la temporada pasada, venciendo al Inter en la final para poner fin a una racha de tres títulos consecutivos para los Nerazzurri.

El Napoli ha ganado la competición dos veces, en 1990 y 2014. Bologna, que puso fin a una espera de 51 años por un trofeo importante con la Copa Italia, nunca ha levantado la Supercopa.

