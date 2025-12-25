El hijo de una ex mandataria de Bangladesh regresa tras 17 años en exilio con opciones de liderar

Tarique Rahman se trasladó a Londres en 2008 para recibir tratamiento médico con permiso después de haber sido torturado cuando estuvo detenido durante un gobierno respaldado por militares entre 2006 y 2008.

Rahman es el presidente en funciones del Partido Nacionalista de Bangladesh, uno de los dos principales partidos políticos en la nación del sur de Asia con más de 170 millones de habitantes. Su regreso se considera políticamente significativo antes de las próximas elecciones programadas para el 12 de febrero por el actual gobierno interino.

Un vuelo que transportaba a Rahman, su esposa e hija llegó al Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal en la capital, Daca, el jueves por la mañana, entre estrictas medidas de seguridad.

Una gran multitud de seguidores se extendió por una ruta de unos dos kilómetros (1,2 millas) entre el aeropuerto y un lugar de recepción, donde muchos se habían quedado a pasar la noche. Un mar de personas también esperaba en el lugar. Los líderes del partido de Rahman dijeron antes que esperaban "millones" de personas.

Después de un ceremonia de bienvenida, los funcionarios del partido dijeron que Rahman planea ir a un hospital para visitar a su madre gravemente enferma, la ex primera ministra Khaleda Zia, quien lideró un gobierno de coalición de 2001 a 2006.

Zia, que era ama de casa, entró en política después de que su esposo, el exjefe del Ejército y luego presidente Ziaur Rahman, fuera asesinado en un golpe militar en 1981. Un gobierno no electo respaldado por los militares asumió el poder en 2006 durante un período de caos político.

Zia es considerada una de las dos figuras clave en la política de Bangladesh junto con Sheikh Hasina, quien fue sentenciada a muerte en ausencia en noviembre. Hasina fue condenada por cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con la represión de un levantamiento masivo que terminó con sus 15 años de gobierno en 2024. India no ha aprobado solicitudes para extraditar a Hasina desde que huyó allí el año pasado.

En los últimos años, Rahman ha sido un líder de facto del Partido Nacionalista de Bangladesh. Participaba habitualmente en reuniones y manifestaciones en línea desde Londres, y mantuvo a su partido unido. No fue desafiado abiertamente por ningún miembro del partido durante su ausencia.

Bangladesh se encuentra ahora en una encrucijada política. El país está dirigido por un gobierno interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, pero el ejecutivo está teniendo problemas para mantener el orden público y restaurar la confianza mientras intenta un retorno a la democracia después del largo mandato de Hasina.

Grupos globales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han criticado al gobierno de Yunus por reducir los derechos democráticos. Los progresistas en Bangladesh han expresado preocupaciones sobre la libertad de prensa y los derechos de las minorías y han acusado a Yunus de presidir ante un visible aumento de islamistas.

Rahman apoyó a Yunus cuando asumió el cargo como principal asesor del gobierno, pero la relación con su partido ha sido irregular.

Rahman fue condenado en varios casos penales durante el mandato de 15 años de Hasina desde 2009. El gobierno de Yunus lo ha absuelto de todos los cargos penales, incluida la implicación en un ataque con granadas en un mitin de Hasina en 2004.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP