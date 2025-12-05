americateve

El hijo mayor de Bolsonaro dice que se postulará a la presidencia de Brasil en 2026

SAO PAULO (AP) — El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, dijo el viernes que su padre decidió que él debería representar a su grupo político y postularse para presidente de Brasil en 2026.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, habla durante una vigilia frente a la residencia del expresidente en Brasilia, Brasil, el sábado 22 de noviembre de 2025. (AP Foto/Eraldo Peres)
Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, habla durante una vigilia frente a la residencia del expresidente en Brasilia, Brasil, el sábado 22 de noviembre de 2025. (AP Foto/Eraldo Peres)

El exmandatario fue arrestado el mes pasado y comenzó a cumplir una sentencia de 27 años en prisión tras ser declarado culpable de intento de golpe de Estado. El líder derechista ya había sido inhabilitado para postularse a un cargo público hasta 2030 como parte de un proceso separado en su contra.

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de encomendarme la misión de continuar nuestro proyecto nacional", escribió Flávio Bolsonaro en X.

La oficina del senador Bolsonaro confirmó a The Associated Press que competirá contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato del Partido Liberal. La oficina también informó que Flávio Bolsonaro visitó a su padre en prisión el martes.

Flávio Bolsonaro fue elegido senador en 2018 para un mandato de ocho años, tras una carrera como legislador estatal en Río de Janeiro. El político estuvo en el centro de acusaciones de malversación de fondos públicos que involucraban las oficinas políticas de la familia. Los fiscales lo acusaron, pero el caso fue desestimado por los tribunales. El senador ha negado haber cometido delito alguno.

Muchos políticos en Brasil veían al gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, quien fuera miembro del gabinete de Jair Bolsonaro, como el sucesor natural. Sin embargo, enfrentó resistencia de los allegados de Bolsonaro, que también han considerado a su hijo, Flávio Bolsonaro, como una opción presidencial.

Las encuestas de opinión muestran que Bolsonaro sigue siendo central en el panorama político de Brasil. Incluso tras las rejas, podría determinar quién lleva la bandera de su coalición en las elecciones de 2026. Los observadores dicen que, para convertirse en un contendiente competitivo contra Lula, cualquier candidato de la oposición debe primero ganarse a la base electoral y el apoyo explícito de Bolsonaro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

