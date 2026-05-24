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El guía Kenton Cool escala el Everest por 20ª vez y dice que aún no está listo para dejarlo

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Uno de los guías de montaña más consumados del monte Everest no está listo para colgar las botas.

El guía de montaña británico Kenton Cool, quien escaló el monte Everest el domingo por vigésima vez, rompiendo su propio récord de mayor número de ascensos a la montaña más alta del mundo por un guía no sherpa, llega al aeropuerto el domingo 24 de mayo de 2026, en Katmandú, Nepal. (AP Foto/Niranjan Shrestha)
El guía de montaña británico Kenton Cool, quien escaló el monte Everest el domingo por vigésima vez, rompiendo su propio récord de mayor número de ascensos a la montaña más alta del mundo por un guía no sherpa, llega al aeropuerto el domingo 24 de mayo de 2026, en Katmandú, Nepal. (AP Foto/Niranjan Shrestha) AP

El británico Kenton Cool escaló el pico esta semana por vigésima vez, con lo que batió su propio récord de más ascensos a la montaña más alta del mundo por parte de un guía no sherpa.

“Quizá otras dos o tres veces más”, comentó a los periodistas tras volar el domingo desde la montaña a Katmandú.

El hombre de 52 años, del suroeste de Inglaterra, había dicho el año pasado que quizá sólo escalaría el Everest una vez más antes de pasarse a otros picos más pequeños.

Estuvo entre los cientos de escaladores y sus guías sherpas que han alcanzado la cumbre de 8.849 metros (29.032 pies) en los últimos días, pese al retraso provocado por un serac —un enorme bloque de hielo— que colgaba peligrosamente sobre la ruta. Eso obligó a los escaladores a intentar el ascenso durante un breve periodo de buen clima, lo que derivó en que un gran número de personas se agolparan en la cumbre.

Un total de 274 escaladores alcanzaron el pico el miércoles, un récord de un solo día en la popular ruta de la cara sur de la montaña, que se encuentra en Nepal.

“No tuvimos problemas. No tuvimos aglomeraciones; tuvimos un gran arribo a la cumbre”, narró, y añadió que llegó a la cima el viernes.

El pico puede escalarse tanto por el lado sur en Nepal como por la cara norte en el Tíbet de China, pero las autoridades chinas han cerrado la ruta este año. Las autoridades nepalesas habían emitido permisos para 494 escaladores, que iban acompañados por igual número de guías sherpas.

El veterano guía sherpa Kami Rita —que cuenta con un récord de 32 ascensos— sugirió limitar el número de escaladores, e hizo notar que este año había demasiada gente.

Sin embargo, Cool sostuvo que no era necesario controlar la cantidad de escaladores, sino centrarse en la experiencia y los conocimientos de quienes tienen permisos para subir la montaña.

“Se trata de que las distintas empresas sean un poco más diligentes (a la hora de admitir) a quién llevan, para asegurarse de que los escaladores tengan experiencia, y luego ser un poco más cuidadosas (al determinar) cuándo quieren escalar”, explicó.

Las autoridades de montañismo de Nepal intentan introducir nuevas normas que exijan a los escaladores demostrar que tienen experiencia, pero por ahora sólo se les exige pagar el permiso de 15.000 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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