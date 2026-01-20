El grupo Estado Islámico reivindica el ataque en restaurante de Kabul que dejó 7 muertos

Daños en un edificio al otro lado de la calle al día siguiente de una explosión en un restaurante chino que mató al menos a siete personas, incluido un ciudadano chino, en Kabul, Afganistán, el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/Siddiqullah Alizai) AP

El grupo armado dijo en un comunicado publicado en su agencia de noticias Aamaq el lunes por la noche que un atacante suicida entró en un restaurante frecuentado por ciudadanos chinos en la ciudad y detonó un chaleco explosivo durante una reunión. Afirmó que 25 personas murieron o resultaron heridas en el ataque, incluidos guardias talibanes. Los detalles no pudieron ser verificados de manera independiente.

Las autoridades afganas no han confirmado oficialmente la causa de la explosión del lunes, y el portavoz del Ministerio del Interior, Mufti Abdul Mateen Qani, dijo el martes que aún estaba siendo investigada.

La reivindicación del EI correspondía en estilo a las anteriores emitidas por el grupo, y los seguidores de los milicianos la compartieron ampliamente el martes por la mañana. La reivindicación incluía una amenaza adicional contra los ciudadanos chinos en Afganistán, vinculando el ataque al trato de China hacia los musulmanes uigures.

Aunque casi todas las naciones se retiraron de Afganistán tras la ofensiva talibán de 2021 que llevó a la toma de Kabul, China ha mantenido una importante presencia económica en el país. Beijing aún no ha reconocido diplomáticamente al gobierno afgano dirigido por los talibanes.

El martes, China aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Afganistán en el corto plazo después del atentado, y pidió a los ciudadanos y empresas chinas ya en el país que refuercen las medidas de seguridad y evacúen de las áreas de alto riesgo.

"China condena enérgicamente y se opone resueltamente al terrorismo en todas sus formas y apoya a Afganistán y a los países de la región en la lucha conjunta contra todos los actos violentos terroristas", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa diaria en Beijing.

Dijo que un ciudadano chino murió y otros cinco resultaron heridos. Añadió que China ha instado a las autoridades afganas "a hacer todo lo posible para tratar a los heridos, tomar medidas efectivas para proteger la seguridad de los ciudadanos chinos (y) proyectos", y encontrar y castigar a los responsables.

El ataque ocurrió en un restaurante chino en el distrito de Shahr-e-Naw en la ciudad, según el portavoz policial Khalid Zadran. Dijo el lunes que el restaurante era de propiedad conjunta de un afgano, un ciudadano chino y su esposa.

Zadran dijo que un ciudadano chino y seis afganos murieron y varios otros resultaron heridos. La explosión ocurrió cerca de la cocina del restaurante, dijo.

La organización benéfica italiana EMERGENCY, que opera un centro quirúrgico cerca del lugar, dijo el lunes que recibió 20 víctimas de la explosión, incluyendo a siete personas que ya estaban muertas. El número de víctimas seguía siendo provisional, dijo la organización.

La emisora estatal china CCTV informó que dos ciudadanos chinos resultaron gravemente heridos y un guardia de seguridad murió. Imágenes transmitidas por la emisora afgana Tolo News mostraron a personas corriendo por la calle mientras humo y polvo se elevaban desde el área.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, condenó la explosión, que atribuyó a una bomba, en un comunicado emitido por su oficina. Acusó al gobierno talibán de Afganistán de no cumplir con los acuerdos de alto el fuego, particularmente los compromisos de evitar que grupos armados usen el territorio afgano para llevar a cabo ataques.

Sus comentarios siguieron a un anuncio de las autoridades tayikas de que guardias fronterizos mataron a cuatro hombres armados que cruzaron al país desde Afganistán durante la noche. Funcionarios afganos dijeron que los hombres eran traficantes de drogas. Kabul ha dicho repetidamente que no permite que su territorio sea utilizado por grupos armados.

El grupo Estado Islámico ha realizado varios ataques en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder en 2021.

Samy Magdy contribuyó a este despacho desde El Cairo.

