El gobierno de Trump inicia nuevo proceso para reemplazar aranceles anulados por la Corte Suprema

Trump y su equipo han dejado claro que buscan reemplazar los cientos de miles de millones de dólares en ingresos perdidos tras el fallo del máximo tribunal en febrero, valiéndose de leyes distintas para establecer nuevos aranceles.

En este caso, el gobierno está iniciando investigaciones en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que a la larga podría derivar en nuevos impuestos a las importaciones. Pero el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó el miércoles en una llamada con periodistas que no quería prejuzgar el resultado del proceso.

“La política sigue siendo la misma; las herramientas pueden cambiar dependiendo de... los vaivenes de los tribunales y otras cosas”, señaló Greer, y subrayó que el objetivo era proteger los empleos estadounidenses.

El inicio del proceso para reemplazar por completo los aranceles anteriores de Trump podría propiciar que se repita buena parte del dramatismo que sacudió a la economía mundial el año pasado. Los aranceles —ya anulados— dieron lugar a nuevos marcos con socios comerciales de Estados Unidos, y no está claro qué impacto podría tener un nuevo conjunto de impuestos a las importaciones sobre esos acuerdos. Greer dijo que los marcos comerciales se sostienen por sí mismos, y planteó que eran independientes de la nueva investigación.

Este nuevo conjunto de aranceles podría desarrollarse con el telón de fondo de la guerra en Irán y de elecciones de medio mandato. En ellas, los demócratas se postulan contra los aliados republicanos de Trump, enfatizando que el público tiene derecho a reembolsos de aranceles tras la decisión de la Corte Suprema.

Greer indicó que la investigación examinaría el exceso de capacidad industrial y el respaldo gubernamental, el cual podría darle a empresas extranjeras una ventaja injusta sobre las compañías de Estados Unidos.

Entre los países sujetos a la investigación están China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, la isla de Taiwán, Bangladesh, México, Japón e India. Entre otros factores, el gobierno intenta detectar lo que considera son superávits comerciales persistentes con Estados Unidos, y políticas como subsidios y la supresión de los salarios de los trabajadores.

El gobierno también está poniendo en marcha una investigación de la Sección 301 para prohibir la importación de bienes fabricados con trabajo forzado.

Greer señaló que podría haber investigaciones adicionales de la Sección 301 sobre asuntos como los impuestos a los servicios digitales, el precio de los medicamentos y la contaminación oceánica, entre otras posibilidades. El Departamento de Comercio tiene investigaciones comerciales separadas en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, de 1962.

El gobierno enfrenta presiones de calendario para completar sus investigaciones. Ha impuesto aranceles del 10% a bienes fabricados en el extranjero en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, pero estos vencen después de 150 días, el 24 de julio. Trump indicó que planea elevar ese impuesto a las importaciones al 15%, pero aún no lo ha hecho.

Greer explicó que el gobierno está “tomando como referencia” la nueva investigación a partir del plazo de 150 días, y sostuvo que el objetivo es llevar “opciones potenciales” a Trump lo antes posible.

Indicó también que las investigaciones serían independientes de los marcos comerciales anunciados el año pasado por Trump, que fijaron tasas arancelarias de referencia, lo que llevó a que se cobraran tasas del 15% sobre bienes procedentes de la UE, Japón y Corea del Sur, entre otros lugares, y que desde entonces han sido anuladas por la Corte Suprema. Aun así, dejó entrever que los marcos podrían influir.

“Mi impresión es que estos países siguen queriendo llegar a un acuerdo, y el presidente Trump sigue queriendo el acuerdo”, comentó Greer, y añadió que, dado que los aranceles están sobre la mesa, se tomarían en cuenta los compromisos asumidos por los países y la implementación de los marcos, ya que “chocan” con las exigencias del proceso de la Sección 301.

