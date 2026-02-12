El gobierno de Trump da importante paso para desmantelar las regulaciones climáticas

El presidente Donald Trump habla durante un acto con el director de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, anunciando que la EPA ya no regulará los gases de efecto invernadero, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el jueves 12 de febrero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) AP

La norma, finalizada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), anula una declaración gubernamental de 2009 conocida como la “conclusión de peligro” (endangerment finding), que determinó que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero ponen en riesgo la salud pública y el bienestar.

Esta norma, decretada durante el gobierno de Barack Obama, es el sustento legal de casi todas las regulaciones climáticas de la Ley de Aire Limpio para vehículos motorizados, plantas de energía y otras fuentes de contaminación que están calentando el planeta.

Expertos señalan que seguramente habrá impugnaciones legales contra una medida que deroga todas las normas de emisiones de gases de efecto invernadero para autos y camiones, y que podría desatar un desmantelamiento más amplio de las regulaciones climáticas sobre fuentes fijas, como las plantas de energía e instalaciones de petróleo y gas. Anular la conclusión “provocará más caos” que otras acciones del gobierno de Trump para revertir normas ambientales, afirmó Ann Carlson, profesora de derecho ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, quien ha reorientado la agencia hacia un enfoque favorable a las empresas y ha revertido varias regulaciones climáticas, sostuvo que la derogación de la conclusión de peligro “será la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos”.

Grupos ambientalistas consideran que se trata del mayor ataque individual en la historia de Estados Unidos contra la autoridad federal para abordar el cambio climático.

Zeldin anunció el jueves la finalización de la norma junto al presidente Donald Trump. La EPA también indicó que propondrá un retraso de dos años a una norma de la era Biden que restringe las emisiones de gases de efecto invernadero de autos y camionetas ligeras.

Zeldin, excongresista republicano elegido el año pasado por Trump para dirigir la EPA, ha criticado a sus predecesores en gobiernos demócratas, al afirmar que, en nombre de enfrentar el cambio climático, estaban “dispuestos a llevar al país a la bancarrota”.

Retirar la conclusión de peligro “es el paso más importante que ha dado hasta ahora el gobierno de Trump para volver a la cordura energética y económica”, declaró Myron Ebell, un activista conservador que ha cuestionado la ciencia detrás del cambio climático. La decisión “hará que nuestra economía sea más productiva y beneficiará a los consumidores, de manera más inmediata al permitir que los fabricantes de automóviles produzcan los vehículos que la gente quiere comprar”, agregó.

La Corte Suprema respaldó la conclusión de peligro

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en un caso de 2007 que los gases de efecto invernadero que calientan el planeta, causados por la quema de petróleo y otros combustibles fósiles, son contaminantes del aire bajo la Ley de Aire Limpio.

Desde la decisión del máximo tribunal, en un caso conocido como Massachusetts vs. EPA, los tribunales han rechazado de manera uniforme las impugnaciones legales a la conclusión de peligro, incluida una decisión de 2023 del Tribunal Federal de Apelaciones de para el Circuito del Distrito de Columbia.

La conclusión de peligro es considerada ampliamente como la base legal de una serie de regulaciones destinadas a proteger contra amenazas que el cambio climático vuelve cada vez más graves. Eso incluye inundaciones mortales, olas de calor extremas, incendios forestales catastróficos y otros desastres naturales en Estados Unidos y en todo el mundo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP