El gobierno de Trump añade zona militarizada a la frontera de California

El Departamento del Interior anunció el miércoles que transferiría a la Armada la jurisdicción a lo largo de la mayor parte de la frontera internacional de California con México, ello con el fin de reforzar "el papel histórico que las tierras públicas han desempeñado en la salvaguarda de la soberanía nacional".

La zona militarizada recién designada se extiende casi desde la frontera con el estado de Arizona hasta la Reserva Natural de la Montaña Otay, atravesando el Valle Imperial y comunidades fronterizas, incluida Tecate.

Desde abril, grandes franjas de la frontera han sido designadas zonas militarizadas, lo que faculta a los soldados federales a detener a inmigrantes y otras personas acusadas de ingresar sin autorización a bases del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada, y autorizando la aplicación de cargos penales adicionales que pueden conllevar tiempo en prisión. Más de 7.000 efectivos han sido desplegados en la frontera, junto con diversos helicópteros, drones y equipos de vigilancia.

La estrategia militar comenzó en abril a lo largo de un tramo de 275 kilómetros (170 millas) de la frontera en Nuevo México, y luego fue expandida a porciones de la frontera en Texas y Arizona.

El Departamento del Interior indicó que la nueva área de defensa nacional en California es una zona de alto tráfico de inmigrantes que cruzan ilegalmente. Sin embargo, los arrestos efectuados por la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos este año han caído al ritmo más lento desde la década de 1960, en medio del empuje de Trump para que haya deportaciones masivas.

“Al trabajar con la Armada para cerrar añejas brechas en la seguridad, estamos fortaleciendo la defensa nacional, protegiendo nuestras tierras públicas del uso ilegal, y haciendo avanzar la agenda del presidente”, manifestó en un comunicado el secretario del Interior, Doug Burgum.

El hecho de que Trump haya efectuado una declaración de emergencia le ha dado a a las fuerzas armadas un papel central para disuadir los cruces de migrantes en áreas ubicadas entre los puertos de entrada a Estados Unidos. Expertos jurídicos dicen que la estrategia desacata abiertamente una prohibición a que las fuerzas armadas desempeñen labores policiales en suelo estadounidense, y las arroja a una misión potencialmente politizada.

El miércoles se anunció la nueva zona militarizada. Ese mismo día, un juez federal le ordenó al gobierno de Trump detener el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de esos efectivos al estado.

Trump convocó a más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California en junio sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom, ello con el fin de seguir avanzando en los empeños del gobierno federal para controlar la inmigración.

