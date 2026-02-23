El gobierno británico evalúa prohibir patrocinios de casas de apuestas sin licencia

Compartir en:









El gobierno británico expuso planes en los próximos meses para debatir una posible prohibición, al señalar que se trata de un intento de “mitigar los riesgos asociados con el mercado ilegal y ayudar a eliminar la competencia desleal para las empresas debidamente reguladas”.

Varios clubes de la Liga Premier actualmente lucen logotipos de operadores sin licencia. Hasta este momento eso no es ilegal, aunque la competición ya acordó de manera voluntaria poner fin a todos los patrocinios de apuestas en la parte frontal de las camisetas tras esta temporada.

Los operadores de apuestas sin licencia aún pueden cerrar acuerdos de patrocinio en las mangas de las camisetas, manteniendo presencia en la liga más popular del fútbol.

“Al hacer una apuesta en el gran partido, los aficionados merecen saber que los sitios que están usando están debidamente regulados, con las protecciones adecuadas en vigor”, afirmó Lisa Nandy, ministra británica de Cultura, Medios y Deporte.

“No está bien que operadores de apuestas sin licencia puedan patrocinar a algunos de nuestros clubes de fútbol más grandes, elevando su perfil y potencialmente atrayendo a los aficionados hacia sitios que no cumplen con nuestros estándares regulatorios”, añadió.

