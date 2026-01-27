El gobernador de Texas congela las solicitudes de visa H-1B en agencias y universidades estatales

ARCHIVO - El gobernador de Texas, Greg Abbott, habla con los medios en el Capitolio de Texas en Austin, Texas, el 22 de agosto de 2025. (AP Foto/Eric Gay, Archivo) AP

La pausa en el estado republicano, que alberga a miles de titulares de visas H-1B, se produce en medio de esfuerzos del gobierno de Donald Trump destinados a reformar el programa de visas. Los críticos argumentan que el mecanismo se ha convertido en un canal para trabajadores extranjeros dispuestos a trabajar por salarios más bajos y está quitando oportunidades laborales a los estadounidenses. Pero los defensores dicen que el programa es crucial para atraer talento global de primer nivel, cubrir puestos especializados e impulsar la innovación.

"El gobierno estatal debe liderar con el ejemplo y asegurar que las oportunidades de empleo, particularmente aquellas financiadas con dólares de los contribuyentes, sean ocupadas primero por texanos", escribió Abbott en su carta.

Sin embargo, los defensores del programa argumentan que es beneficioso para el estado y que cualquier pausa podría empeorar las actuales carencias de personal y obstaculizar la capacidad de las universidades para reclutar talento.

"Congelar esos caminos hace más difícil dotar de personal a las aulas, centros de investigación y hospitales en todo nuestro estado, aumentando los costos, tensionando los servicios públicos y perjudicando a los texanos en cada rincón de nuestro estado", dijo el representante Ramón Romero Jr., demócrata y presidente del Caucus Legislativo Mexicano-Estadounidense de Texas, en un comunicado escrito.

La pausa en Texas, que solo se aplica a agencias estatales y universidades públicas, está programada para durar hasta el 31 de mayo de 2027. La orden de Abbott permite excepciones si se obtiene permiso de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.

Abbott dijo que la congelación dará tiempo a los legisladores para "establecer salvaguardas legales" para el empleo bajo el programa de visas, permitir que el Congreso modifique la ley federal y permitir que se implementen las reformas del programa por parte del gobierno de Trump.

Actualmente, la universidad pública en el estado con más visas H-1B es el Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas en Dallas con 228 titulares de visas, según datos reportados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en septiembre. La universidad emplea a más de 23.000 personas, según su sitio web. El personal de la universidad no respondió de inmediato a los mensajes de The Associated Press solicitando comentarios sobre la pausa.

Otras instituciones con titulares de visas H-1B son la Universidad Texas A&M en College Station con 214, el Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas en Houston con 171, la Universidad de Texas en Austin con 169 y la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock con 143.

Si bien hay una amplia gama de empleadores que pueden solicitar visas H-1B, incluidos hospitales, bandas y universidades, al menos el 60% de las visas H-1B aprobadas desde 2012 han sido para trabajos relacionados con computación, según el Centro de Investigación Pew.

El año pasado en todo el país, Amazon fue con mucho el principal receptor, con más de 10.000 visas aprobadas, seguida por la empresa de tecnología de la información con sede en Mumbai Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple y Google. En Texas, Cognizant Technology Solutions Corporation, una empresa multinacional de tecnología de la información, tiene la mayor cantidad de visas H-1B en el estado con 3.172.

Abbott, quien al igual que otros republicanos alega que se está abusando de las visas, planea revisar el uso del programa. Así, ordenó a las agencias y universidades proporcionar información sobre el número de nuevas peticiones de visas H-1B o renovadas el año pasado, titulares de visas actualmente patrocinados, títulos de trabajo, países de origen y fechas de vencimiento de las visas. El republicano también solicitó documentación que muestre que los empleadores hicieron un esfuerzo por dar "a los candidatos texanos cualificados una oportunidad razonable para postularse" para puestos ocupados por titulares de H-1B.

Por otro lado, Romero argumenta que los titulares de visas H-1B son "texanos en todos los sentidos que importan", diciendo que son profesionales que "trabajan duro, siguen las reglas y contribuyen a nuestra economía".

Abbott no es el único gobernador republicano que toma medidas. El año pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió menos contrataciones de H-1B, alegando abuso del programa para llenar roles no especializados. La Junta de Gobernadores, que supervisa el sistema universitario público de Florida, tiene programado discutir el jueves la congelación del programa H-1B para contratar nuevo personal hasta el próximo año.

El presidente Donald Trump firmó una proclamación el año pasado imponiendo una tarifa anual de 100.000 dólares para la visa H-1B a trabajadores altamente cualificados, una medida que está siendo impugnada en los tribunales.

Creadas por la Ley de Inmigración de 1990, las visas H-1B permiten a las empresas estadounidenses traer personas con habilidades técnicas que son difíciles de encontrar en Estados Unidos. Las visas son válidas por tres años y pueden extenderse otros tres años.

El número de nuevas visas emitidas al año está limitado a 65.000, más 20.000 adicionales para personas con un título de maestría o superior. Algunos empleadores, como universidades y organizaciones sin fines de lucro, están exentos de los límites.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP