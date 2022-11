El Gato de Cuba es trasladado a campamento de reclusos

“El niño, gracias a Dios, en estos momentos está bien de salud y se siente mucho mejor. Ayer sábado yo fui hasta Toledo y le llevé su aseo y su ropa porque ahí no tenía nada, pues nadie me informó sobre el traslado, inclusive ni mi abogado, que no sé si tendrá conocimiento”, dijo el padre de Montiel, sentenciado en abril pasado a dos años de privación de libertad.