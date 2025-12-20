El futuro político de Irak está en el limbo en medio de una lucha entre facciones

El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, habla durante un acto para conmemorar el final de la misión política de Naciones Unidas en Bagdad, Irak, el sábado 13 de diciembre de 2025. (AP Foto/Hadi Mizban) AP

Las elecciones de noviembre no produjeron un bloque con una mayoría decisiva, lo que dio paso a un período prolongado de negociaciones.

El gobierno que surja al final heredará una situación de seguridad que se ha estabilizado en los últimos años, pero también un parlamento fragmentado, una creciente influencia política de facciones armadas, una economía frágil y presiones internacionales y regionales a menudo enfrentadas, incluyendo el futuro de los grupos armados respaldados por Irán.

El partido del primer ministro, Mohammed Shia al-Sudani, obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones. Al-Sudani se posicionó en su primer mandato como un líder pragmático enfocado en mejorar los servicios públicos y logró mantener a Irak al margen de los conflictos regionales.

Aunque oficialmente su partido forma parte del Marco de Coordinación, una coalición de partidos chiíes respaldados por Irán que se convirtió en el mayor bloque parlamentario, los observadores dicen que es poco probable que el Marco de Coordinación apoye la candidatura de reelección de Al-Sudani.

“La elección para primer ministro tiene que ser alguien que el Marco crea que puede controlar y que no tenga sus propias ambiciones políticas”, indicó Sajad Jiyad, un analista político iraquí y miembro del grupo de expertos The Century Foundation.

Al-Sudani llegó al poder en 2022 con el respaldo del Marco, pero Jiyad dijo que ahora cree que la coalición "no le dará a Al-Sudani un segundo mandato ya que se ha convertido en un competidor poderoso".

El único primer ministro iraquí que ha servido un segundo mandato desde 2003 fue Nouri al-Maliki, elegido por primera vez en 2006. Su intento de un tercer mandato fracasó tras ser criticado por monopolizar el poder y alienar a suníes y kurdos.

Jiyad señaló que el Marco de Coordinación aprendió una lección de Maliki "de que un primer ministro ambicioso buscará consolidar el poder a expensas de otros".

Dijo que la persona seleccionada como primer ministro de Irak debe ser generalmente vista como aceptable para Irán y Estados Unidos —dos países con gran influencia sobre Irak— y para el principal clérigo chií de Irak, el gran ayatolá Ali al-Sistani.

Al-Sudani en un aprieto

En las elecciones, las alianzas y listas chiíes —dominadas por los partidos del Marco de Coordinación— consiguieron 187 escaños, los grupos suníes 77 escaños y los grupos kurdos 56 escaños, además de nueve escaños reservados para miembros de grupos minoritarios.

La Coalición de Reconstrucción y Desarrollo, liderada por Al-Sudani, dominó en Bagdad y en varias otras provincias, ganando 46 escaños.

Los resultados de Al-Sudani, aunque fuertes, no le permiten formar un gobierno sin el apoyo de una coalición, lo que le obliga a negociar con el Marco de Coordinación para preservar sus perspectivas políticas.

Algunos vieron esta dinámica en juego a principios de este mes cuando el gobierno de Al-Sudani retiró una designación de terrorismo que Irak había impuesto al grupo político y militar libanés Hezbollah y a los rebeldes hutíes de Yemen —grupos alineados con Irán que están aliados con facciones armadas iraquíes— apenas unas semanas después de imponer la medida, diciendo que fue un error.

El Marco de Coordinación vio fortalecida su posición por la ausencia en las elecciones del poderoso movimiento sadrista liderado por el clérigo chií Muqtada Sadr, que boicotea el sistema político desde que no pudo formar un gobierno tras ganar la mayoría de los escaños en las elecciones de 2021.

Hamed Al-Sayed, un activista político y funcionario del Movimiento Línea Nacional, un partido independiente que boicoteó las elecciones, dijo que la ausencia de Sadr tuvo un "impacto central".

"Redujo la participación en áreas que tradicionalmente estaban dentro de su esfera de influencia, como Bagdad y las gobernaciones del sur, dejando un vacío electoral que fue explotado por grupos de milicias rivales", dijo, refiriéndose a varios partidos dentro del Marco de Coordinación que también tienen ramas armadas.

Los grupos con alas armadas afiliadas ganaron más de 100 escaños parlamentarios, la mayor cantidad desde 2003.

Otros actores políticos

Mientras tanto, las fuerzas suníes buscaron reorganizarse bajo una nueva coalición llamada el Consejo Político Nacional, con el objetivo de recuperar la influencia perdida desde las elecciones de 2018 y 2021.

La escena política kurda permaneció dominada por la división tradicional entre el Partido Democrático del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán, con negociaciones en curso entre ambos sobre la presidencia.

Por convención, el presidente de Irak siempre es un kurdo, mientras que el primer ministro, más poderoso, es chií y el presidente del parlamento es suní.

El parlamento está obligado a elegir un presidente dentro de los 15 días posteriores a la ratificación del resultado electoral por parte del Tribunal Supremo Federal, que ocurrió el 14 de diciembre.

El parlamento debe elegir un presidente dentro de los 30 días de su primera sesión, y el primer ministro debe ser nombrado dentro de los 15 días de la elección del presidente, con 30 días asignados para formar el nuevo gobierno.

Washington interviene

El gobierno entrante enfrentará importantes desafíos económicos y políticos.

Estos incluyen un alto nivel de deuda pública —más de 90 billones de dinares iraquíes (69.000 millones de dólares)— y un presupuesto estatal que sigue dependiendo del petróleo para aproximadamente el 90% de los ingresos, a pesar de los intentos de diversificación, así como una corrupción arraigada.

Pero quizás la cuestión más delicada será el futuro de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de milicias que se formó para luchar contra el grupo Estado Islámico mientras arrasaba Irak hace más de una década.

Fue formalmente colocada bajo el control del ejército iraquí en 2016, pero en la práctica todavía opera con una autonomía significativa. Después del ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 que desató la devastadora guerra en Gaza, algunos grupos armados dentro de las PMF lanzaron ataques contra bases estadounidenses en la región en represalia por el respaldo de Washington a Israel.

Estados Unidos ha estado presionando para que Irak desarme a los grupos respaldados por Irán, una propuesta difícil, dado el poder político que muchos de ellos tienen y la probable oposición de Irán a esa medida.

Dos altos funcionarios políticos iraquíes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar públicamente, dijeron que Estados Unidos había advertido que no se seleccione a un candidato a primer ministro que controle una facción armada y también desaconsejó permitir que figuras asociadas con milicias controlen ministerios clave o ocupen puestos de seguridad significativos.

"El mayor problema será cómo tratar con los partidos proIrán con alas armadas, particularmente aquellos... que han sido designados por Estados Unidos como entidades terroristas", apuntó Jiyad.

