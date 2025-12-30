El funeral de Brigitte Bardot será la próxima semana en Saint-Tropez

ARCHIVO - La actriz de cine francesa Brigitte Bardot y su esposo Gunter Sachs posan justo antes de abordar un avión alquilado en su luna de miel, el 14 de julio de 1966, en Las Vegas. (AP Foto/David F. Smith, Archivo) AP

La estrella de cine y activista por los derechos de los animales falleció el domingo a los 91 años en su hogar en el sur de Francia.

Una ceremonia está programada para el 7 de enero en la iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption y será transmitida en dos pantallas grandes instaladas en el puerto y en la plaza central Place des Lices, según informó el ayuntamiento de Saint-Tropez en un comunicado el lunes.

El entierro se llevará a cabo "en la más estricta intimidad" en un cementerio con vista al mar Mediterráneo, según el comunicado. Después de la ceremonia habrá un homenaje público para los admiradores en un sitio cercano.

“Brigitte Bardot estará para siempre asociada con Saint-Tropez, de la cual fue la embajadora más deslumbrante”, decía el comunicado. “A través de su presencia, personalidad y aura, marcó la historia de nuestra ciudad”.

La estrella de cine se estableció en su villa de la Riviera, La Madrague, en Saint-Tropez y se retiró de la industria cinematográfica en 1973 a los 39 años.

El llamado cementerio marino, donde están enterrados los padres de Bardot, es también el lugar de descanso final de otras celebridades, incluido el cineasta Roger Vadim, el primer esposo de Bardot.

La hermana menor de Bardot, Marie-Jeanne Bardot, conocida como Mijanou, publicó en Facebook una foto de Brigitte a los 12 años, acompañada de un mensaje en honor a "la que adoré más que a nada".

Escribió que Bardot ahora “sabe si nuestras queridas mascotas nos están esperando al otro lado”.

"Que no tenga miedo, y que, en cambio, esté en el amor y la alegría de reunirse con todos ellos". _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP