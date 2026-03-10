americateve

El FBI halla explosivos en un depósito tras acusar a dos hombres por bombas en NY

NUEVA YORK (AP) — El FBI encontró materiales explosivos en una unidad de almacenamiento de Pensilvania después de que dos hombres fueran acusados de llevar bombas caseras a una protesta frente a la casa del alcalde de la ciudad de Nueva York, informaron las autoridades el martes.

La policía detiene a Emir Balat, acusado de lanzar un artefacto explosivo durante una protesta en la ciudad de Nueva York, el 7 de marzo del 2026. (AP foto/Julius Constantine Motal)
Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19, dijeron a los investigadores tras sus arrestos el sábado que se inspiraron en el grupo Estado Islámico, según funcionarios de las fuerzas del orden y una denuncia penal. Ambos hombres son de los suburbios de Filadelfia.

Aún no se ha revelado mucho sobre sus motivos, cuánto planearon y cómo se conocían. Se estaban realizando pruebas a algunos de los artefactos explosivos recuperados en el lugar.

El FBI informó el lunes que había realizado múltiples registros en relación con la investigación. La policía de Middletown Township, Pensilvania, indicó el martes que el FBI llevó a cabo detonaciones controladas de materiales explosivos hallados en una instalación de Public Storage en Langhorne, cerca de donde vive la familia de Balat. Kayumi es de Newtown, a unos 6,5 kilómetros (unas 4 millas) al norte de Langhorne.

Los residentes “pueden haber escuchado varios estruendos fuertes durante las horas de la madrugada”, señaló el departamento de policía en una publicación en Facebook. “Aunque el ruido pudo haber sobresaltado a algunos residentes, no hubo peligro para el público en ningún momento”.

El abogado de Balat lo ha descrito como un adolescente confundido que no sabía lo que estaba haciendo.

Fiscales, policías y funcionarios del FBI afirman que Balat y Kayumi condujeron a la ciudad de Nueva York el sábado y se unieron a una multitud de contramanifestantes en una pequeña concentración antimusulmana organizada por el nacionalista cristiano de extrema derecha Jake Lang.

Periodistas fotografiaron a Balat lanzando un artefacto, humeante y con una mecha encendida, que luego se determinó que contenía el explosivo TATP. El objeto, que también contenía tuercas y tornillos, se apagó por sí solo sin herir a nadie.

Luego, Balat dejó caer un segundo objeto cerca de algunos agentes de policía e intentó huir, pero fue derribado y arrestado, según la denuncia judicial.

Balat y Kayumi permanecían detenidos sin derecho a fianza tras una comparecencia judicial el lunes, acusados de cargos que incluyen intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y usar un arma de destrucción masiva. No se les exigió declararse culpables o inocentes.

El abogado de Balat, Mehdi Essmidi, declaró fuera del tribunal que su cliente, un estudiante de último año de secundaria, tenía “cosas complicadas” en su vida personal.

“Creo que tiene 18 años y no tiene idea de lo que está haciendo”, manifestó Essmidi. Agregó que no creía que Balat y Kayumi se conocieran desde hacía mucho tiempo.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, indicó el lunes que no había indicios de que el ataque estuviera relacionado con la guerra en Irán.

Después de que Balat fue arrestado, policías le preguntaron si pretendía lograr algo parecido al atentado del Maratón de Boston de 2013, que mató a tres personas.

“No, aún más grande”, respondió Balat, según la denuncia penal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

