El FBI dice que frustró un plan de ataques en Nochevieja inspirado en el grupo Estado Islámico

El fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson, habla junto al agente especial del FBI, James C. Barnacle, Jr., durante una conferencia de prensa el viernes 2 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte (Foto AP/Erik Verduzco). AP

Christian Sturdivant fue acusado de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Los investigadores dijeron que le contó a un empleado encubierto del FBI —el cual se hacía pasar por un confidente que lo respaldaba— acerca de sus planes de atacar a personas. Los mensajes que intercambiaron en línea, junto con un registro reciente de su hogar, dejaban ver que los ataques se llevarían a cabo con cuchillos y martillos, según los fiscales y los registros.

Preocupado de que Sturdivant pudiera intentar actos violentos antes de la Nochevieja, el FBI lo mantuvo bajo vigilancia constante durante días, incluso en Navidad, manifestó Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Los agentes estaban preparados para arrestarlo antes si salía de su casa con armas, expresó Ferguson en una conferencia de prensa en Charlotte. "En ningún momento el público estuvo en peligro", agregó.

Sturdivant fue arrestado el miércoles y permaneció detenido después de comparecer en un tribunal federal. Un abogado que lo representa no respondió de momento a un correo electrónico ni a un mensaje telefónico solicitándole sus comentarios. Se programó otra audiencia para el 7 de enero.

El presunto ataque habría tenido lugar un año después de que 14 personas fueran asesinadas en Nueva Orleans por un estadounidense y veterano del Ejército que proclamó su apoyo al EI en redes sociales.

El FBI ha frustrado varios presuntos ataques a través de operaciones encubiertas en las que agentes se hicieron pasar por simpatizantes del terrorismo, proporcionando consejos o equipos. Los críticos dicen que la estrategia puede equivaler a atrapar a personas mentalmente vulnerables que de otra forma no tendrían los recursos para actuar solas.

Registros en la casa y el teléfono de Sturdivant descubrieron lo que los investigadores describieron como un manifiesto que detallaba planes para el ataque, les dijo a periodistas James Barnacle, agente especial a cargo del FBI.

Sturdivant "estaba dispuesto a sacrificarse", afirmó Barnacle.

Una nota manuscrita encontrada en un bote de basura en la casa de Sturdivant enumeraba detalles de los ataques planeados y el número de víctimas previstas en un restaurante Burger King y una tienda de comestibles no identificada, según un afidávit del FBI.

La nota también decía que atacaría a los agentes que llegaran y "esperaba morir a manos de la policía". Ferguson indicó que el ataque iba a tener lugar en Mint Hill, una zona residencial de Charlotte.

El afidávit señaló que una verificación de la base de datos mostró que Sturdivant trabajaba en un Burger King en Mint Hill. No estaba claro si ese era el mismo restaurante mencionado en la nota. Ferguson se negó a identificar los negocios específicos contra los que iban a efectuarse los ataques, ya que la investigación está en curso.

Si es declarado culpable, Sturdivant enfrenta hasta 20 años de prisión, según documentos judiciales.

El hecho de que se encontrara con dos oficiales encubiertos mientras presuntamente planeaba el ataque debería tranquilizar al público, expresó Ferguson.

La declaración jurada dice que la investigación comenzó el mes pasado después de que las autoridades vincularon a Sturdivant con una cuenta de redes sociales que publicaba contenido de apoyo al EI, incluida una imagen que parecía promover la violencia. El nombre de pantalla de la cuenta hacía referencia a Abu Bakr al-Baghdadi, el exlíder del grupo extremista.

Algunos expertos argumentan que el EI es poderoso hoy en día en parte como una marca, inspirando tanto a grupos de milicianos como a individuos en ataques en los que el grupo en sí puede no desempeñar un papel real.

El afidávit dice que Sturdivant había estado en el radar del FBI en enero de 2022, cuando era menor de edad, después de que funcionarios se enteraron que había estado en contacto con un presunto miembro del EI en Europa y recibió instrucciones de vestirse de negro, tocar las puertas de las personas y cometer ataques con un martillo.

En esa época, Sturdivant se dirigió a la casa de un vecino armado con un martillo y un cuchillo, pero su abuelo lo retuvo, según la declaración jurada.

No se presentaron cargos en ese momento, pero Sturdivant recibió tratamiento psicológico y se informó al FBI que ya no tenía acceso a redes sociales, declaró Barnacle. Sin embargo, hace unas semanas el FBI descubrió que había vuelto a ellas, agregó.

El mes pasado, el FBI en Los Ángeles anunció la desarticulación de un complot distinto para la Nochevieja, arrestando a miembros de un grupo extremista anticapitalista y antigubernamental que, según funcionarios federales, planeaban colocar bombas en diversos sitios del sur de California.

Otros ataques inspirados por el EI en la última década incluyen un tiroteo en 2015 cometido por unos esposos que mataron a 14 personas en San Bernardino, California, y una masacre en 2016 en un club nocturno gay en Orlando, Florida, a manos de un hombre armado que asesinó a 49 personas.

Robertson informó desde Raleigh, Carolina del Norte. El periodista de The Associated Press Eric Tucker en Washington contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

