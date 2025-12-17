americateve

El extremo estadounidense Cade Cowell regresa a la MLS con los Red Bulls cedido por Chivas

HARRISON, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El extremo estadounidense Cade Cowell regresó a la Major League Soccer el miércoles cuando fue cedido a los Red Bulls de Nueva York proveniente de Chivas de Guadalajara por un año.

ARCHIVO - Cade Cowell (7), extremo de la selección de Estados Unidos, disputa un balón con Liberato Cacace (13), defensa de Nueva Zelanda, durante el partido amistoso de fútbol, el 10 de septiembre de 2024, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean, Archivo)
ARCHIVO - Cade Cowell (7), extremo de la selección de Estados Unidos, disputa un balón con Liberato Cacace (13), defensa de Nueva Zelanda, durante el partido amistoso de fútbol, el 10 de septiembre de 2024, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean, Archivo)

Los Red Bulls dicen que tienen la opción de comprar los derechos de Cowell, de 22 años, al final del préstamo. Enviaron 50.000 dólares en Dinero de Asignación General de 2026 a San José por la prioridad de descubrimiento de Cowell en la MLS.

Cowell debutó con la selección nacional de Estados Unidos en 2021 y tiene un gol en 11 apariciones internacionales, contra Trinidad y Tobago en la Copa Oro de la CONCACAF 2023. Tiene ciudadanía tanto de Estados Unidos como de México.

Pasó de 2019 a 2023 con los Earthquakes y anotó diez goles en 104 apariciones en la temporada regular de la MLS, luego firmó con Chivas en enero de 2024.

Tuvo 12 goles en dos años con Guadalajara, incluyendo ocho en la Liga MX, tres en la Liga de Campeones de la CONCACAF y uno en la Leagues Cup.

FUENTE: AP

