El expresidente surcoreano Yoon es condenado por cargos de rebelión

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue declarado culpable de rebelión por su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

Se prevé que el Tribunal del Distrito Central de Seúl dicte sentencia contra Yoon y varios exfuncionarios militares y policiales el jueves.

El juez Jee Kui-youn indicó que declaró culpable a Yoon de rebelión por movilizar a fuerzas militares y policiales en un intento ilegal de apoderarse de la Asamblea Nacional, controlada por progresistas, detener a políticos y establecer un poder sin control durante un tiempo “considerable”.

Un fiscal especial ha solicitado la pena de muerte para Yoon, al afirmar que sus acciones supusieron una amenaza para la democracia del país y merecían el castigo más severo disponible, pero la mayoría de los analistas prevé una condena a cadena perpetua, ya que su mal planificado intento de tomar el poder no provocó víctimas.

Corea del Sur no ha ejecutado a un condenado a muerte desde 1997, en lo que se considera ampliamente una moratoria de facto sobre la pena capital en medio de llamados a su abolición.

Mientras Yoon llegaba al tribunal, cientos de agentes de policía vigilaban de cerca mientras simpatizantes de Yoon se manifestaban fuera de un complejo judicial; sus gritos aumentaron cuando pasó el autobús penitenciario que lo transportaba. Cerca de allí se reunieron críticos de Yoon, que exigían la pena de muerte.

El tribunal de Seúl también se pronunciará sobre los casos de siete exfuncionarios militares y policiales acusados de hacer cumplir el decreto de ley marcial de Yoon, incluido su exministro de Defensa, Kim Yong Hyun.

Yoon, un conservador acérrimo, ha defendido su decreto de ley marcial como necesario para frenar a los progresistas, a quienes describió como fuerzas “antiestatales”, y evitar que obstaculizaran su agenda con su mayoría legislativa.

El decreto duró unas seis horas antes de ser levantado, después de que un quórum de legisladores lograra romper un bloqueo militar y votara por unanimidad para revocar la medida.

Yoon fue suspendido del cargo el 14 de diciembre de 2024, después de que los legisladores lo sometieran a un juicio político, y fue destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril de 2025. Permanece bajo arresto desde julio pasado mientras enfrenta múltiples juicios penales, y el cargo de rebelión conlleva el castigo más severo.

El mes pasado, Yoon fue condenado a cinco años de prisión por resistirse al arresto, fabricar la proclamación de la ley marcial y eludir una reunión plenaria del gabinete exigida por ley antes de declarar la medida.

El Tribunal Central de Seúl también declaró culpables a dos miembros del gabinete de Yoon, incluido el primer ministro Han Duck-soo, quien recibió una condena de 23 años de prisión por intentar legitimar el decreto al imponerlo en una reunión del Consejo de Gabinete, falsificar registros y mentir bajo juramento. Han apeló el veredicto.

FUENTE: AP

