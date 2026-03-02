El estelar de Gigantes Logan Webb abrirá en el Clásico Mundial por EEUU ante Brasil

Compartir en:









Logan Webb, lanzador de los Gigantes de San Francisco, trabaja durante los entrenamientos de primavera del equipo, el miércoles 11 de febrero de 2026, en Scottsdale, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

DeRosa agregó que se espera que Tarik Skubal, ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en las dos últimas temporadas, sea el abridor el sábado contra Gran Bretaña, seguido por el ganador del Cy Young de la Liga Nacional Paul Skenes frente a México el lunes.

El derecho de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, está programado de manera tentativa para abrir el martes en el último juego de la fase de grupos contra Italia, aunque está lidiando con una enfermedad y no estuvo con el equipo de Estados Unidos en la práctica del lunes.

“Está armado”, expresó DeRosa. “Obviamente hay límites para el torneo desde el inicio, en cuanto al conteo de lanzamientos, pero también hay límites para que los muchachos tengan que lanzar en ciertos días para estar listos para el día inaugural de su equipo”.

Estados Unidos disputará dos juegos de exhibición en Arizona el martes y el miércoles antes de viajar a Houston para el debut del Clásico Mundial de Béisbol contra Brasil. Skenes abrirá el juego del martes contra los Gigantes. DeRosa indicó que Matthew Boyd, Gabe Speier, David Bednar, Griffin Jax y Mason Miller también subirán al montículo.

Se espera que Skubal haga apenas una apertura con Estados Unidos antes de reincorporarse a los Tigres de Detroit para el resto de los entrenamientos de primavera.

